banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.588,98
ALTIN
1.485,81
DOLAR
23,62
STERLİN
29,70
EURO
25,43
Aydınlar Ocağı Genel Merkezi 'nin Düzenlediği Kıbrıs'taki Son Gelişmeler Konulu Toplantısı İlgi İle İzlendi (VİDEOLU)
Son Dakika
Aydınlar Ocağı Genel Merkezi 'nin...
24.Geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali'nin Onur Konuğu Binali Yıldırım Oldu (VİDEOLU)
24.Geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali'nin Onur...
İmamoğlu : Cumhuriyet'in Değerlerini Sekteye Uğrattığınızda Memleketin Geleceği Karanlıkta Kalır
İmamoğlu : Cumhuriyet'in Değerlerini Sekteye...
Özgür Ve Tarafsız Sokak Röportajları İstanbul Times Tv Face Book'ta
Son Dakika
Özgür Ve Tarafsız Sokak Röportajları...

24.Geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali'nin Onur Konuğu Binali Yıldırım Oldu (VİDEOLU)

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu sene 10-18 Haziran 2023 tarihileri arasında düzenlenen 24.Geleneksel Merkezefendi Tıp Festivalinin bu seneki açılışın onur konuğu son başbakana Ak Parti Genel başkan Yardımcısı Binali Yıldırım oldu...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Haziran 2023 Pazartesi 10:01
24.Geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali'nin Onur Konuğu Binali Yıldırım Oldu (VİDEOLU)
banner171

24 YILDIR DEĞİŞMEYEN GELENEK MERKEZEFENDİ TIP FESTİVALİ 10-18 HAZİRAN  2023 TARİHLERİ ARASINDA ZİYARETLERE AÇIK OLACAKTIR...

Dört dönem 20 Yıl Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcılığı yapan Hacı Murat Aydın'ın başlatmış olduğu Geleneksel Merkezefen Tıp Festivali'ni aynen devam ettiren başkan Ömer Arısoy 24 kez yapılan etkinliğin açılış konuşmasında bu Festival çoktan Zeytinburnu ilçe sınırlarını geçti.Bu Festival ile alternatif tıp alanına ciddi katkılar sunuyoruz. Tıbbi bitkiler bahçemizde bir çok bitkiden değişik ürüler üreten bir laboratuvarımız var. Burada çok değişik çalışmalara imza atıyoruz.

Bugün 24. kez açılışını yapacağımız programımıza teşrif eden son başbakanımız ve Ak Parti genel başkan yardımcımız sayın Binbali Yıldırım'a  bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim  şeklinde konuştu. 

  

BİNALİ YILDIRIM  UZUN VE YARARLI BİR AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI ...

Binali Yıdırım'ın alana gelmesi ile başlayan festivalin açılış törenine binlerce vatandaş katıldı. Belediye başkanı Ömer  Arısoy'un açılış konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Yıldırım detaylı bir açılış konuşması yaptıktan sonra açılış kurdelası kesiminden sonra mesir macuu saçımı yaptı.

VİDEOLU HABER 

Kaynak:İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.06.2023 10:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu Kızılay Şubesi Kurbanlarınızı Kabul Ediyor
Zeytinburnu Kızılay Şubesi Kurbanlarınızı Kabul Ediyor
Yeniden Refah Partisi Kendi Alın Teri İle TBMM’ye Girdi
Yeniden Refah Partisi Kendi Alın Teri İle TBMM’ye Girdi
Yeniden Refah Partisi Başmüşahit ve Aday Tanıtım Toplantısını Yaptı
Yeniden Refah Partisi Başmüşahit ve Aday Tanıtım Toplantısını Yaptı
Zeytinburnu Ve Bahçelievler İmamoğlu'nu Bağrına Bastı
Zeytinburnu Ve Bahçelievler İmamoğlu'nu Bağrına Bastı
Veliefendi Mega Gardenpark Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Temelleri Atıldı (VİDEOLU)
Veliefendi Mega Gardenpark Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Temelleri Atıldı (VİDEOLU)

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169