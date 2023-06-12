24.Geleneksel Merkezefendi Tıp Festivali'nin Onur Konuğu Binali Yıldırım Oldu (VİDEOLU)

24 YILDIR DEĞİŞMEYEN GELENEK MERKEZEFENDİ TIP FESTİVALİ 10-18 HAZİRAN 2023 TARİHLERİ ARASINDA ZİYARETLERE AÇIK OLACAKTIR...

Dört dönem 20 Yıl Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcılığı yapan Hacı Murat Aydın'ın başlatmış olduğu Geleneksel Merkezefen Tıp Festivali'ni aynen devam ettiren başkan Ömer Arısoy 24 kez yapılan etkinliğin açılış konuşmasında bu Festival çoktan Zeytinburnu ilçe sınırlarını geçti.Bu Festival ile alternatif tıp alanına ciddi katkılar sunuyoruz. Tıbbi bitkiler bahçemizde bir çok bitkiden değişik ürüler üreten bir laboratuvarımız var. Burada çok değişik çalışmalara imza atıyoruz.

Bugün 24. kez açılışını yapacağımız programımıza teşrif eden son başbakanımız ve Ak Parti genel başkan yardımcımız sayın Binbali Yıldırım'a bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim şeklinde konuştu.

BİNALİ YILDIRIM UZUN VE YARARLI BİR AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI ...

Binali Yıdırım'ın alana gelmesi ile başlayan festivalin açılış törenine binlerce vatandaş katıldı. Belediye başkanı Ömer Arısoy'un açılış konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Yıldırım detaylı bir açılış konuşması yaptıktan sonra açılış kurdelası kesiminden sonra mesir macuu saçımı yaptı.

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Kaynak:İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)