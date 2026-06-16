Bugün 12 Haziran 2026 bundan 17 sene önce kızım Zeynep Avrasya hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesinde dünyaya gözlerini açtı.

Hayat kısa dedikleri bu olsa gerek. Bu sene Lise son sınıfa geçti. Nasip olursa 2027 yılında üniversite imtihanlarına girecek Allah ömür verirse tabi.

Öğretmenleri ileride yapmayı düşündüğünüz meslekler ile alakalı uzmanları ile görüşerek fikir sahibi olun demiş.

Kuzum,Zeynebim de baba Allah nasip ederse seneye üniversite imtihanlarında tercihlerim arasına TIP fakültesini de yazmak isterim.

Senin hekim bir arkadaşın varsa kendisi ile beni görüştürebilir misin dedi ? Ben de Müsait olursa Duayen hekim 25 yıldır yakından izlediğim, bildiğim söyleşi yaptığım saygı duyduğum Opr.Dr. Hüseyin Urlu hocam ile görüşmeni isterim dedim.

Sağ olsun binlerce kişiye aş ve iş sunan Hüseyin Hocam hiç işi yokuşa sürmeden daha Tıp hayali kuran genç bir kıza zaman ayırdı ve sorduğu bütün sorularına samimi ve içten cevaplar verdi.

Bu konuşmanın kuzumun gelecek hayatında çok önemli bir yer tutacağından zerre kadar şüphem yok.

Bazen Radyo televizyon ve gazetecilik bölümünde okuyan çocuklara hocaları ödev veriyorlar. gazete sahipleri ile söyleşi yapan diyorlar.

19 Yıldır Gazete ve tv genel yayın yönetmenliği yapıyorum kaç öğrenci anket için veya söyleşi için talepte bulunmuşsa hiç birisinin talebini bugüne kadar RED etmedim çok şükür.

Ben çocukların gençlerin hayallerini yıkmayı hiç mi hiç sevmiyorum:

Neden kızımın Hüseyin Urlu Hocam’a sorularını sormasını istedim bilimisiniz ?

Çünkü TECRÜBE çok ama çok önemli Hüseyin Hocam’ın hekimlik tecrübesi Türkiye Cumhuriyetin yaşının yarısından daha fazla.

Tecrübe para ile satılmayan ender şeylerdendir. Bundan dolayı özellikle sorularını Hüseyin Hocam’a sormasını istedim.

Hüseyin hocam’ın eğitimci kardeşi ve Avrasya’nın bugün bilinen bir maka olmuşsa kardeşi İbrahim Urlu Hocam’ ın emekleri unutulmaz.

İbrahim hoca randevunun alınmasında işimizi iyi bir koordinasyon yaparak işimizi kolaylaştırdığı için Allah kendisinden razı olsun.

17 yıl boyunca ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini gelecek sene nasipse tamamlayacak.

Ben özellikle kızımın duayen doktor bizim canimizi rahatlıkla teslim ettiğimiz Avrasya hastaneleri yönetim kurulu başkanı Opr.Dr. Hüseyin Urlu ile a görüşmesini istedim çünkü Hüseyin hoca sade bir hekim değil aynı zamanda hastane kurucusu binlerce kişiye iş veren bir iş insanı kendisinde randevu aldık Zeytinburnu Avrasya Yerleşkesi‘ nin sekizinci katındaki bürosunda görüştük tabii kızım güzel SORULAR hazırlanmış teker teker sordu.

Hüseyin Urlu hocam’ da samimiyetle ve içtenlikle bütün sorulara cevap verdi.

Hüseyin hocam da çok mutlu oldu kızım da mutlu oldu güzel bir tecrübe edindi. İleride Allah nasip eder hekim olursa ben henüz 17 yaşında iken hastane sahibi Opr.Dr. Hüseyin Urlu ile görüştüm bana bütün zorlularına rağmen imkanın olursa hekim ol dedi der inşllah.

En dikkatimi çeken sorusu şu oldu hocam hekim olmanın en zor yanı nedir? Sorusu oldu ?

Hüseyin hocam bu soruya şöyle cevap verildi ”Rahmeti abim marangozdu.Bir gün bize misafirliğe gelmişti. Tam yemek yiyecektik bir hastamız için beni hastaneye çağırdılar. Bana yav Hüseyin sizin işiniz zor ben şalteri indirdiğim zaman kimse beni aramaz ben zaman istersem o zaman giderim dedi.

İnsanlarımıza 27 yıldır sağlık sunan Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde çalışanlara Hüseyin Hocam nezdinde teşekkür ederim.

CUMHURBAŞKANI BAŞ DANIŞMANI SAYIN MEHMET UÇUM AKLIMIZ İLE ALAY ETMEYE DEVAM EDİYOR

Sayın Uçum sizin de içinde olduğunuz heyet Cumhurbaşkanı 2 sefer görev yapar yasasını çıkardı.

Bir sefer Başbakanlık döneminde Cumhurbaşkanı oldu Reis olsun hiçbir sakıncası yok benim için.

İki kez de başkanlık siteminde cumhurbaşkanı oldu. Olsun yine benim açımdan sorun yok.

Toplamda 4 kez, başkanlık döneminde ise 3.kez aday olacak kendi çıkardığınız yasa ayaklarınıza dolandı.

Bu yasayı değiştirip halk seçtiği müddetçe süre engeli yoktur deyip yasal bir düzenleme yapıp 14 Mayıs 2028 olan seçim sürecini 28 gün öne alıp HÜLLE ile yasanızı delerek bizi APTAL yerine koymayın sayın UÇUM….

Mademki yasa çıkarıp 2 dönem yaptınız bari kendi çıkardığınız yasaya uyun !

Cumhurbaşkanlığı için 2 dönem aday olma kuralını getirirken bu halk size silah dayamadı.

Bir kaç ay önce Kasım 2027'de eken seçim olacak derken şimdi fikir değiştirip 16 Nisan 2028’de olacak.

Yani 14 Mayıs 2028’de olsa Erdoğan yasa gereği aday olamayacak ama siz bizim gözümüzün içine bakarak 28 gün öne alıp kendi çıkardığımız yasayı HÜLLELİ bir şekilde deleceğiz siz de bunu yiyin diyorsunuz emi Mehmet Uçum …

Sayın Uçum seçmeni aptal yerine koymaya ne gerek var. Adam gibi kanun biziz 2 dönem engelini kaldırdık deyin bitsin bu iş.

Açık ve seçik konuşmak gerekirse 2 dönem engeline bile karşıyım adil bir seçim ile seçmen isterse bir kişiyi ömür boyu seçebilmeli. Ama yasayı kendiniz çıkarmışsanız neden numara yapıp seçime 28 gün öne almamız halinde Erdoğan aday olabilir diyerek SEÇMENİ,EN AZINDA BENİ NEDEN APTAL YERİNE KOYUYORSUNUZ SAYIN UÇUM.

YASALARIN RUHU ŞUDUR diyelim ki Cumhurbaşkanı seçime girdi kazandı ama bir sene sonra 401 vekili olan partiler seçimi yenilemek istediği zaman daha 4 yıllık süresi olan cumhurbaşkanına bir daha aday olma hakkı vermek için yazılan bu maddeyi HÜLLE yaparak seçim güne 28 gün kala öne alırsak 3.dönem içinde aday olur demek AHLAKİ Mİ ?

Sayın Uçum bu dediğiniz hukuki olabilir ama ahlaki değil.

Sayın UÇUM Benim açımdan sayın Erdoğan değil 3.kez 13 kez aday olsun sorun değil.

Halk seçtikten sonra ne denebilir. Ancak kendi çıkardığınız yasaya uymamanız beni üzüyor.

Mademki 2 kez Cumhurbaşkanı olunur yasasını siz kendiniz çıkardınız neden uygulamıyorsunuz ?

Diğer bir konu biz parti olarak açık ara fark ile öndeyiz diyorsunuz Kasım 2026 'da erken seçime gitseniz daha güçlü bir şekilde ülkeyi yönetseniz ne kaybınız olur ?

ALLAH AŞKINA ZATEN 14 MAYIS 2028'E KADAR SEÇİM YAPMAK ZORUNDASINIZ. O ZAMAN SAYIN ERDOĞAN YASALAR GEREĞİ ADAY OLAMIYOR BİZ 28 GÜN ÖNE ALALIM ERDOĞAN 3.KEZ ADAY OLSUN KAYBEDRESEK SADECE 28 GÜN KAYBIMIZ OLSUN DİYEREK NEYE HİZMET EDİYORSUNUZ ?

Sırf bu hileniz için adayınıza oy verecek çok kişi vermez demedi demeyin.

Yapacaksınız seçimi 2026 yılının Kasım ayında yada 2008 yılının Mart ayında yapıp.

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner