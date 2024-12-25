Dernek merkezinde yapılan toplantıda mazereti olan iki yönetim kurulu üyesi dışında bütün üyelerin katılımı ile yapıldı.

İlk olarak dernek başkanı Suat Sarıkaya hoş geldin konuşması yaparak başlattı.

Akabinde başkan yardımcıları Hüseyin Çetiner ve Celal Ertuğrul ile yönetim kurulu üyeleri duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

04.04.2024 dünya Malatyalılar gününde büyük bir etkinlik için karar alındı.

Bir çok konunun istişare edildiği toplantıda Zeytinburnu ilçesinde görev yapan kamu yöneticilerinin ziyaret edilmesi ve her konuda dayanışma içinde olunması konuşuldu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya’nın da çok ileride derecede zarar görmesi ve hayatına kaybedenlere rahmet yaralılara da acil şifalar dilendi.

Konuşmalarının devamını ZeytinKöy Tv Youtube kanalımızda izlemenizi tavsiye ederiz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)