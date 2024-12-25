Ancak bu haber, gerçeği yansıtmadığı gibi büyük bir gazetecilik hatasını barındırmaktadır.

Haberde belirtilen 153.392 kapasite rakamı, İSPARK’ın değil, İstanbul genelindeki özel otoparkların toplam kapasitesini ifade etmektedir.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

MAKSATLI HABER

İSPARK’ın 2022 yılı faaliyet raporunda yer alan gerçek kapasitesi 123.479’dur. Yani, Sabah Gazetesi’nin verdiği rakamlar hatalıdır ve kamuoyunu yanlış yönlendirme maksatlıdır.

TÜM VERİLER AÇIK KAYNAKTA

İBB’nin faaliyet raporlarındaki tüm veriler kamuoyuna açıktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurumsal internet sitesi ibb.istanbul üzerinden dileyen herkes, bu bilgilere açık kaynaktan rahatlıkla ulaşabilmektedir.

RAPORDA “ÖZEL İŞLETLEMELER” VURGUSU VAR

2022 yılının faaliyet raporunun 195’inci sayfasında otopark yapım çalışmaları başlıklı bölümde “ İSPARK AŞ dışında genel otopark işletmeciliği yapan “özel işletmeler” ise toplamda 153.392 araçlık bir kapasiteyi işletmektedir.” ifadesi açıkça yer almaktadır.

HABERDE RAKAM ÇARPITILDI

Bu ifadede özel işletmeler vurgusu yer aldığı halde, kayıp otopark iddiasında bulunulan haberde bu rakam çarpıtılarak İSPARK’ın kendi kapasitesi olarak verildiği görülmüştür. Yine 2023 yılının faaliyet raporunun 190’ıncı sayfasında “İSPARK AŞ bünyesinde 20.272 araçlık yol üstünde, 62.088 araçlık açık otopark, 41.046 araçlık kapalı olmak üzere 123.406 araçlık bir kapasite işletilmektedir” ifadesi net bir şekilde bulunmaktadır.

DOĞRU BİLGİ KAMU SORUMLULUĞU

Doğru Bilgiyi Paylaşmak Kamu Sorumluluğudur. Haberin yanlış aktarılması, halkın doğru bilgiye ulaşmasını engellemekte ve kurumsal itibar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu tür durumların tekrar etmemesi için, basın mensuplarının kaynakları daha dikkatle değerlendirmesini öneririz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)