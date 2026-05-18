Zeytinburnu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yıllar içerisinde Türkiye’de birçok belediyeye örnek olan Bilgi Evleri’nin 20. yılı kapsamında düzenlenen kutlama programı, Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Her yaştan vatandaşa hitap eden etkinliklerde sahne performanslarından bilim atölyelerine, oyun alanlarından çocuk aktivitelerine kadar onlarca farklı etkinlik ziyaretçilerle buluştu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Program kapsamında Hacivat Karagöz gösterisi, masal dinletisi, illüzyon gösterisi, jonglör performansı ve animatör sunucu eşliğinde yarışmalar gerçekleştirildi. Akşam bölümünde ise Bilgi Evleri Korosu konseri, bando gösterisi, “Elif ve Arkadaşları” müzikal çocuk tiyatrosu ve halk oyunları gösterisi sahnelendi. Ayrıca Bilgi Evleri’nin 20. yılına özel hazırlanan film de izleyicilerle buluştu.

Millet Bahçesi’nde kurulan etkinlik alanlarında çocuklar ve gençler için rodeo, gladyatör, sumo ringi, trambolin, engelli parkuru, VR simülasyonları, elektronik basketbol, air hockey ve balon futbol gibi birçok oyun ve aktivite alanı yer aldı.

Bilim Merkezi standında teleskop gözlem etkinliği, gök atlası yapımı, mikroskop deneyimleri ve VR etkinlikleri düzenlenirken; Gençlik Merkezi standında bileklik yapımı, 3D tasarım, çizim-boyama ve akrilik boyama atölyeleri gerçekleştirildi. Bilgi Evleri stantlarında ise akıl ve zekâ oyunları, satranç, görsel sanatlar, kâğıt sanatları, beceri ve el sanatları atölyeleri ziyaretçilerle buluştu.

Etkinlik boyunca alanda çeşitli ikramlar ve hediyeler dağıtılırken; maskot karakterler, selfie panoları, graffiti-resim duvarı ve farklı çocuk aktiviteleri de yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)