ZİYARET SAMİMİ BİR ORTAMDA GEÇTİ,AĞIRALİOĞLU’NA TAKDİR VARDI

Eski parlamenter Yavuz Ağıralioğlu’nun kurucu genel başkanı olduğu Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Doğan Akdeniz ve beraberindeki Genel Merkez MYK Kadın Kolları yönetim kurulu üyesi ve il başkanı danışmanı Asuman Sula Durmuşoğlu, Tanıtım Ve Medyadan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Resul Yılmaz ,Eğitim Politikalarından sorumlu ilçe başkan yardımcısı Emre Boztepe ,Teşkilattan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Bayram Erkol, Siyasi işlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı,Emre Kundakçıoğlu ,Yerel yönetimlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı Erdinç Kalyoncu Ve kadın kolları başkanı Funda Yetiş ‘ten oluşan Anahtar Parti, Zeytinburnu ilçe yöneticileri Zeytinburnu Dernekler Federasyonu başkanı Mehmet Çakır ve yönetimini Federasyonun genel merkezinde ziyaret ettiler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

İlk konumayı konuklarını kapıda tekler teker karşılayan ZEYDEF başkanı Mehmet Çakır yaptı. Çakır başta ilçe başkanı Akademisyen Doğan Akdeniz olmak üzere ziyaret gelen Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe heyetine kendisi ve yönetimi adına teşekkür etti.

Anahtar Parti Zeytinburnu İlçe başkanı akademisyen Doğan Akdeniz’de nazik misafirpevreklikten dolayı Çakır ve Federasyon yönetimine teşekkür etti,.

Ziyaret esnasında Zeytinburnu, İstanbul ve ülke siyaseti ile alakalı önemli konular hakkında sohbet edildi.

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in Anahtar Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Doğan Akdeniz’e sorulduğu CHP ile alakalı verilen Mutlak Butan kararı ile alakalı ne düşünüyorsunuz sorusuna ise şöyle cevap verdi ” İlk olarak bir ilçe başkanı olarak bu soruya benden ziyade genel merkezimizin cevap vereceği bir konudur. Ancak bir akademisyen olarak siyasi konular ile alakalı kararların mahkeme tarafından değil partinin organları tarafından alınmalı diye düşünüyorum. Bizim asıl görevimiz partimizi Zeytinburnu’nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Hem belediyede hem genelde partimizi birinci yapmak için var gücümüz ile çalışacağız” dedi.

Çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile ziyaret son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)