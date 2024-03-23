Zeytinburnu Belediyesi’nin en kıdemli yarışmalarından biri olan ve artık gelenekselleşen ‘Fotoğraf Yarışması’ bu yıl 14’üncü kez düzenleniyor. Yaklaşık 420 bin TL’lik para ödülünün dağıtılacağı ‘14. Fotoğraf Yarışması’nın konusu ise her zamanki gibi Zeytinburnu olacak. Zeytinburnu’nu en iyi anlatan karelerin kıyasıya mücadele edeceği yarışmaya, önceden bilindiği üzere ‘Serbest’ ve ‘Foto Öykü’ kategorilerinden oluşan eserler katılıyordu. Zeytinburnu Belediyesi bu yıl yarışmaya “Drone” kategorisini de ekleyerek, yarışmayı üç kategoriye bölerek derecelendirme ve ödül miktarını da artırmış oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi –Hüseyin Çetiner

Serbest kategoride birinci olan esere 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL para ödülü verilirken, 1 esere 20 bin TL’lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 8 bin TL’lik mansiyon ödülü ve 20 esere de 4 bin TL’lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak. Foto Öykü kategorisinde ise; birinciye 60 bin TL, ikinciye 50 bin TL ve üçüncüye 30 bin TL para ödülünün yanı sıra 1 esere 20 bin TL’lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 16 bin TL’lik mansiyon ödülü ve 10 esere de 6 bin TL’lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü verilecek. Bu yıl yarışmaya ilk defa giren ‘Drone’ kategorisinde ise; birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL para ödülü belirlenirken aynı kategoride 5 kişiye 8 bin TL mansiyon ödülü, 10 kişiye ise 4 bin TL’lik sergileme ödülü dağıtılacak.

KATILIMLAR INTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Zeytinburnu 14. Fotoğraf Yarışması çevrimiçi fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi; e- posta, kargo, elden teslim şeklinde eser kabulü edilmeyecek. Eser sahipleri Zeytinburnu temalı fotoğraflarını sadece Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın turkiyefotografvakfi.org adresine çevrimiçi olarak yükleyebilecekler. Eserlerin teknik alt yapısıyla ilgili yönergeler; fotoğraf yükleme koşulları, boyutlar, büyüklük, ölçü gibi şartlar Türkiye Fotoğraf Vakfı’nın sitesindeki yönergelerden takip edilecek.

1 KASIM TARİHİNE KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) desteği ile yapılan 14. Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulunda ise; Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçıları İzzet Keribar, Leyla Emektar, Süleyman Gündüz ve Mustafa Yılmaz yer alıyor. 1 Kasım 2024 tarihine kadar katılımların devam edeceği yarışma hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, www.zeytinburnu.istanbul ve turkiyefotografvakfi.org adreslerini ziyaret edebilirler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)