Gönüllü çalışmalar kapsamında Romanya’dan gelen Erasmus grubu öğrencileri, yürütülen bahçe çalışmalarına katılarak çevre düzenleme faaliyetlerinde görev aldı. Toplam 18 öğrenciden oluşan grup, yaklaşık 8 gündür devam eden çalışmalarda aktif rol üstlendi.

Öğrenciler, bahçe düzenleme çalışmalarının yanı sıra “Kuş Evi Yapımı” ve “Atıklar Geri Dönüyor” atölyeleri de gerçekleştirdi. Atık malzemelerin yeniden değerlendirilerek farklı ürünlere dönüştürüldüğü etkinliklerde öğrenciler hem üretmenin hem de çevre bilincinin önemini deneyimleme fırsatı buldu.

Kuş evi yapım atölyesinde hazırlanan çalışmalarla doğaya katkı sağlanırken, geri dönüşüm temalı etkinliklerde sürdürülebilir yaşam konusunda farkındalık oluşturuldu. Farklı kültürlerden gençleri bir araya getiren çalışmalar, dayanışma ve ortak üretim ruhuyla renkli görüntülere sahne oldu.

Yetkililer, gönüllülük esasına dayalı uluslararası projelerin gençlerin sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini ve kültürel etkileşime önemli katkı sunduğunu belirtti.

