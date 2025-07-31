Samsun Terme Belediyesi’nin 15 Temmuz Milli Mücadele ve Dayanışma konseptiyle Terme Yalı Mahallesi Festival Alanı’nda düzenlediği ve 120 yüzücünün katıldığı Açık Su Yüzme Yarışması’nda Zeytinburnu’ndan da konuklar vardı.

Zeytinburnu Belediyesi’ni temsilen Yüzücü Yüksel Sönmez önderliğinde yarışmaya katılan Zeytinburnu Masterlar Yüzme Ekibi, 1.500 ve 3.000 metrelik zorlu parkurları başarıyla tamamlayarak yarışmadan derecelerle dönmeyi başardı.

Yarışmayı başarıyla tamamlayan Zeytinburnu Masterlar Yüzme Ekibi üyelerine ödüllerini Terme Belediye Başkanı Şenol Kul takdim etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)