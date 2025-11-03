CHP MECLİS ÜYESİ METİN GÖNÜLTAŞ'IN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ AZİZ İHSAN AKTAŞ ZEYTİNBURNU BELEDİYESİNDE İHALE ALDIMI ALMADI MI ÖNERGESİ SİNİRLERİ GERDİ...

CHP Zeytinburnu Belediye meclis üyesi iş insanı Metin Gönültaş verdiği önerge ile "Yargının suç örgütü lideri olarak tanımladığı kişini sahibi veya ortağı olduğu herhangi bir şirketi Zeytinburnu Belediyemizde ihale almış mıdır almamış mıdır sorusunu yazılı olarak sordu."

AK Parti Grup Başkan vekili Zeytinburnu ve İBB meclis üyesi Avukat Muhammed Kaynar detaylı ve sert bir cevap verince bu konu hakkında CHP Grup başkan vekili Hasan Hüseyin Üsküdar ve İsmail Terzi sert bir cevap vererek Muhammed bey önerge basit Aziz İhsan Aktaş suç örgütü lideri Zeytinburnu Belediyesinden İhale almış mı almamış mı buna cevap vereceğiniz yerde Beşiktaş'tan girip Silivri'den çıktınız buna gerek yok soruya cevap verin yeter dediler.

Daha sonra yeniden söz alan Ak Partili Kaynar A. İhsan Aktaş açık bir ihaleye girmiş o da ilaçlama ihalesidir. Ve bizim hiç bir ihalemizde şaibe yoktur dedi.

Meclis birinci başkan vekili her kese söz vererek daha da gerginleşme imkanı olan meclis toplantısını başarılı bir şekilde sükunet içinde yönetti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Zeytinburnu Belediyesi 2026 Yılı Bütçesi Oy Çokluğu İle Kabul Edildi
Zeytinburnu Belediyesi 2026 Yılı Bütçesi Oy Çokluğu İle Kabul Edildi
İçeriği Görüntüle