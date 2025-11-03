Zeytinburnu Belediye Meclis Toplantısına Suç Örgütü Lideri A.İhsan Aktaş Damga Vurdu
19 Mart İBB Operasyonları ile gündeme gelen ve yargının suç örgütü lideri tanımlaması ile nitelendirdiği Aziz İhsan Aktaş polemiği Zeytinburnu Belediyesi Kasım (2025) ayı 1.birleşne damga vurdu .
