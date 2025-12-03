İŞTE AYNEN YAYINLADIĞIMIZ ABDULKERİM TURDİ HARABATİ’NİN MECLİS KONUŞMASINI AYNEN YAYINLIYORUZ…

Sayın Meclis Başkan, Değerli divan, birbirinden kıymetli Meclis Üyelerim, basınımızın güzide temsilcileri ve Kıymetli misafirler;



Bugün,ülke tarihimizin en kıymetli dönüm noktalarından biri olan 5 Aralık 1934 yılında kabul edilen Anayasa’ nın,Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıldönümünde, AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım.



Bu topraklarda kadının siyasal alandaki varlığını hukuki bir zemine oturtan ve kanunu çıkaran Cumhuriyetimizin kurucu iradesini ve kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anıyorum.



Bu ülkenin evlatları olan Kadınlar biliyorlar ki onlar, sadece hakkın verilmesini değil, o hakkın tüm kadınlar tarafından eşit şekilde kullanılabilmesini de önemsemektedirler.



Uzun yıllar boyunca, bu hakkı kullanmak isteyen, vatanına ve milletine hizmet etmek isteyen binlerce kadınımız, inançlarının bir gereği olan başörtüleri nedeniyle, maalesef siyasetin, meclislerin, üniversitelerin ve kamu kurumlarının kapılarında bekletildi.



Bir hakkın anayasada yazılı olmasına rağmen o hakkın önündeki bütün yasakların ve engellerin kaldırılarak herkes için eşit şekilde fiilen uygulanabilir hale gelmesini sağlayan ise AK Parti iktidarı ve Cumhurbaşkanımızdır.



Kadınların omuzlarınızdaki görünmez yükleri kaldıran, başörtülü kadınların da siyaset yapma ve eşit şekilde seçilme hakkını teslim eden liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunmayı bir borç bilmektedirler.



• Onun güçlü iradesi ve kararlılığı sayesinde, yıllardır süren bu ayrımcı tavır son buldu.

• Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlarla, inancı ve kıyafeti ne olursa olsun her kadın, bu milletin Meclisi'ne, bu şehrin Belediye Meclisleri'ne, eşit vatandaşlar olarak girme ve hizmet etme imkanına kavuştu.

• Bazı kadınlar da bugün burada ve başka benzeri yerlerde, bir Belediye Meclis Üyesi olarak, gönül rahatlığıyla görev yapabiliyorsalar, bu, Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye kazandırdığı demokrasi ve özgürlük ikliminin en somut göstergesidir.



Sadece kişisel bir kazanım değil, milli iradenin üzerinden vesayetin kalkışının sembolüdür. Kadınlarımızın, hiçbir ayrımcılığa uğramadan, her alanda güçlü bir şekilde var olmaları, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temelidir.



Onlar yani, bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak artık ne haklarının kısıtlanmasına ne de inançlarının engellenmesine izin vereceklerdir. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği için Cumhurbaşkanımızın onlara açtığı bu yolda, daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye kararlıdırlar.



Kadının gücüyle, aklıyla, vicdanıyla inşa edilen bir Türkiye, şüphesiz daha adil, daha güçlü ve daha müreffeh olacaktır.



Seçen ve seçilebilen ama oğlunun askerlik yeminine başı kapalı olduğu için katılamayan Mersiye Turdi'nin oğlu ve yine seçen ve seçilebilen oğullarının hem askerlik yemin törenine başı kapılı gidebilecek kadının hayat arkadaşı ve eşi.



Ve son olarak isterlerse başörtüsüyle üniversite sıralarında okuyarak ister siyasette, ister kamuda veya özel sektörde vatanına, milletine ve bayrağına özgürce hizmet edecek geleceğin kadınları olan 4 kızın babası Abdulkerim Turdi olarak hepinizi ve Zeytinburnu'ndaki tüm kadınlarımızı saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajanı (İTHA)