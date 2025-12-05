Çanakkale Saat Kulesi Hakkında

1897 yılında Osmanlı padişahı II. Abdülhamit döneminde inşa edilen bu 5 katlı kule, klasik Osmanlı taş işçiliğinin güzel örneklerinden biri. Kuleye baktığınızda, İzmir ve diğer bazı şehirlerdeki ünlü saat kulelerine benzer bir tasarım anlayışıyla karşılaşıyorsunuz. Özellikle sivri külahı ve estetik taş mimarisi ile göz dolduruyor.

Kulenin dördüncü katında, dört bir tarafına yerleştirilmiş saatler bulunuyor. Bu saatler, zamanın akışını simgelemekle kalmıyor, diğer yandan kulenin şehrin her noktasından görülebilmesini sağlıyor.

Kule kapısında ise II. Abdülhamit’in tuğrası yer alıyor. Bu küçük ama anlamlı detay, yapının tarihi değerini artırıyor. Çanakkale’de buluşmalar için sıkça tercih edilen bir nokta olan Saat Kulesi, özellikle akşamları ışıklandırıldığında ortaya çıkan manzara ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Şehir turunuz sırasında burayı ziyaret etmek, tarihi bir simgeyi görmek ve güzel kareler yakalamak açısından ideal bir fırsat sunuyor.

Çanakkale Saat Kulesi Nerede?

Turistlerin ilgisini çeken yapılardan biri de şüphesiz ki Çanakkale Saat Kulesi. Bu yapı Çanakkale Merkez ilçede Kemalpaşa Mahallesi’nde konumlanıyor. Tam olarak Kemalpaşa Caddesi’nde diyebilirsiniz

Çanakkale Saat Kulesine Nasıl Gidilir?

Çanakkale Saat Kulesi, şehir merkezinde kolayca ulaşılabilen bir konumda bulunuyor. Kent merkezine geldiğinizde, Kemalpaşa Caddesi üzerinde yürümeniz yeterli. Kule caddenin hemen üzerinde ve yol boyunca rahatlıkla fark edilebiliyor. Toplu taşıma kullanmayı tercih ederseniz, şehir içi minibüsler ve otobüsler Kemalpaşa Mahallesi’nden geçiyor. Araçla geliyorsanız, çevrede ücretli otoparklar mevcut. Kısa bir yürüyüşle kuleye ulaşabilirsiniz. Tarihi ve kültürel bir gezi planlıyorsanız, Çanakkale’nin çarşı ve sahil bölgesini keşfederken Saat Kulesi’ni mutlaka rotanıza ekleyin. Saat Kulesi ile ilgili bilgi ve gelişmeler için Çanakkale haber kaynaklarına göz atabilirsiniz.