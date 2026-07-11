İSTANBUL VAKFI’NA YAPILAN KURBAN BAĞIŞLARI, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Bağışçılarımız, 1.830 kurban hissesini bizlere emanet etti. Biz bu emanetleri gözümüz gibi koruduk. Ve şimdi o bağışlar sayesinde; 25 bin 620 adet konserve etimiz ile 2 bin 745 adet şifa dolu ilikli kemik suyu ve çorba dağıtıma hazır bekliyor. Ulaşacak her bağışımız ailelerin yüzünü güldürecek, İstanbul’un çocuklarının sofrasına bereket olacak” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner – Zeytinburnu - İstanbul

ASLAN;"KİMSEYİ AÇIKTA BIRAKMADAN İYİLİKTE BULUŞACAĞIZ"

Aslan, “İstanbul Vakfı’mız; önümüzdeki yıllarda da hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak. Hayırsever yurttaşlarımızı, önümüzdeki sene de kurban kampanyamıza katılmaya şimdiden davet ediyorum.

“BUGÜN BURADA GERÇEKLEŞECEK DAYANIŞMAMIZ İSE ALAN ELİN VEREN ELİ GÖRMEDİĞİ BİR İYİLİK HAREKETİDİR

Kimseyi açıkta bırakmadan, iyilikte buluşmaya devam edeceğiz. Hiç unutmayın: Umut Burada, Biz Buradayız!” ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “BAĞIŞLAR SAYESİNDE; 25.620 ADET KONSERVE ETİMİZ İLE 2.745 ADET ŞİFA DOLU İLİKLİ KEMİK SUYU VE ÇORBA DAĞITIMA HAZIR BEKLİYOR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı Bağış Kampanyasının dağıtım başlangıç törenine katıldı. Törene Aslan’ın yanı sıra İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Canan Aratemur Çimen, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını İBB Başkanvekili Nuri Aslan yaptı.

Cumhurbaşkanı Adayı ve Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sevgi ve selamlarını ileterek sözlerine başlayan Aslan, konuşmasına şu şekilde devam etti;

“BUGÜNLER GEÇECEK. YENİDEN BULUŞACAĞIZ”

“Buradan bu dayanışmanın öncüsü; Bir yılı aşkındır hukuksuz biçimde Silivri’de tutulan İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na selam olsun.

Kendisi ve yol arkadaşlarımız bayramları cezaevinde geçiriyor. Evlerinden, ailelerinden, bizlerden uzaktalar… Ama inanın bugünler geçecek. Yeniden buluşacağız. O güne dek ise emanete bizler sahip çıkacağız.”

“BUGÜN BURADA GERÇEKLEŞECEK DAYANIŞMAMIZ İSE ALAN ELİN VEREN ELİ GÖRMEDİĞİ BİR İYİLİK HAREKETİDİR”

“Bizim kültürümüzde Kurban Bayramı, kapısı çalınmayanların kapısı, sesi duyulmayanların sesi olmaktır. Bizler, ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyenleriz. Bizler için Kurban Bayramı bir çocuğun yüzündeki tebessüm olmaktır. Bir annenin ‘Çok şükür bugün de tenceremiz kaynadı’ demesidir. Bizim için en büyük ödül dualarda yer almaktır. İşte bu yüzden 2019’dan beri çok çalışıyoruz. Çalışırken hiçbir vatandaşımız geride kalmasın diye uğraşıyoruz. Bugün burada gerçekleşecek dayanışmamız ise alan elin veren eli görmediği bir iyilik hareketidir.”

“BAĞIŞLAR SAYESİNDE; 25.620 ADET KONSERVE ETİMİZ İLE 2.745 ADET ŞİFA DOLU İLİKLİ KEMİK SUYU VE ÇORBA DAĞITIMA HAZIR BEKLİYOR”

“Bu Kurban Bayramı'nda, gönlü bol, millet sevgisi yüksek olan yurttaşlarımızın o tertemiz niyetleri sayesinde tam 45 milyon 734 bin 775 TL bağış topladık. Bağışçılarımız, 1.830 kurban hissesini bizlere emanet etti. Biz bu emanetleri gözümüz gibi koruduk. Ve şimdi o bağışlar sayesinde; 25 bin 620 adet konserve etimiz ile 2 bin 745 adet şifa dolu ilikli kemik suyu ve çorba dağıtıma hazır bekliyor. Ulaşacak her bağışımız ailelerin yüzünü güldürecek, İstanbul’un çocuklarının sofrasına bereket olacak.”

“2020 YILINDAN BU YANA TAM 391 MİLYON 299 BİN 243 TL BAĞIŞ TOPLANDI”

“İstanbul Vakfı’mız, her Kurban Bayramı’nda valilik izinli olarak bu Kurban Bağış Kampanyası’nı titizlikle yürütüyor. Hayırsever yurttaşlarımızın bağışlarıyla; tamamen hijyenik koşullarda ve İslami kurallara uygun şekilde kurban kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Ardından, bu kurbanlardan elde edilen o helal etler el değmeden konserve haline getiriliyor ve ekiplerimiz tarafından ulaştırılıyor. 2020 yılından bu yana tam 391 milyon 299 bin 243 TL bağış toplandı. 57 bin 496 kurban hissesi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bugüne kadar tam 1 milyon 83 binden fazla ailemizin sofrasını bereketlendirdi. Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun.

“KİMSEYİ AÇIKTA BIRAKMADAN, İYİLİKTE BULUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“İstanbul Vakfı’mız; önümüzdeki yıllarda da hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak. Hayırsever yurttaşlarımızı, önümüzdeki sene de kurban kampanyamıza katılmaya şimdiden davet ediyorum. Kimseyi açıkta bırakmadan, iyilikte buluşmaya devam edeceğiz. Hiç unutmayın: Umut Burada, Biz Buradayız!

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.”

Nuri Aslan, yaptığı açıklamamanın ardından sembolik olarak ilk aracı yolcu etti ve kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı.

Konserveler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Ayrıca kampanya kapsamında bağış sırasında "Size de ulaştırmamızı ister misiniz?" seçeneğini işaretleyen bağışçılara bir adet kurban konservesi gönderilecek. Bu gönderimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Bu sayede kampanya kapsamında üretilen ürünler hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturulacak hem de talepte bulunan bağışçıların bağışlarının somut sonucunu görmeleri sağlanacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)