Uzmanlar, bu sürecin normal bir uyum reaksiyonu olduğunu, ancak doğru yaklaşımlarla kolayca aşılabileceğini vurguluyor.

Taşınmanın getirdiği fiziksel ve duygusal değişimler, bireylerin psikolojik dengesini etkileyebiliyor. Yeni çevre, farklı komşuluk ilişkileri, değişen günlük rutinler ve aidiyet hissinin kaybolması gibi faktörler, bu durumun temel nedenleri arasında yer alıyor. 1001terapist.com platformundan Klinik Psikolog Emre Gökçeoğlu, bu süreçte profesyonel destek almanın önemini vurguluyor.

Birkaç hafta sonra ortaya çıkıyor

Taşınma sonrası yaşanan duygusal değişimler genellikle ilk birkaç hafta içinde kendini gösteriyor. Eski evine, arkadaşlarına ve alışkın olduğu çevreye özlem, uyku düzeninde bozukluklar, motivasyon kaybı ve sosyal izolasyon hissi yaygın belirtiler arasında bulunuyor. Bu durumların geçici olduğunu bilmek, başa çıkma sürecinde önemli bir rahatlama sağlıyor.

Gökçeoğlu’na göre bu belirtilerin 2 veya 3 aydan uzun sürmesi durumunda profesyonel yardım alınmasını öneriliyor. Erken müdahale, bu durumun kronikleşmesini önleyerek daha hızlı iyileşme sağlıyor. Özellikle daha önce depresyon geçmişi olan bireyler için bu süreçte dikkatli olunması gerekiyor.

İnternetten destek kolay sağlanıyor

1001 Terapist platformunun kurucusu ve yöneticisi Psikolog Gökçeoğlu, günümüzde online psikoterapi seçeneklerinin taşınma depresyonu yaşayanlar için önemli bir çözüm sunduğuna dikkat çekti. Yeni şehirde henüz terapi seçeneklerini araştırmamış kişiler için dijital platformlar büyük kolaylık sağlıyor. Bu yöntem, hem zaman tasarrufu hem de süreklilik açısından avantajlı bir alternatif oluşturuyor.

Çevrimiçi terapi seçenekleri, özellikle taşınma sürecindeki karmaşa içinde sabit bir destek noktası oluşturuyor. Bireyler, fiziksel ortam değişse bile aynı terapist desteğini almaya devam edebiliyor. Bu süreklilik, uyum sürecini hızlandıran önemli bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Bilişsel davranışçı terapi faydalı olabiliyor

“Bilişsel davranışçı terapi, bu durumda özellikle etkili sonuçlar veriyor.” diyen Emre Gökçeoğlu, Olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmeye odaklanan bu yaklaşımın taşınmayla ilgili endişeleri daha objektif bir perspektifle değerlendirmeyi sağladığını kaydetti.

Kendi Kendine Başa Çıkma Stratejileri

Profesyonel destek alırken, bireysel olarak da bazı stratejiler uygulanabilir. Yeni çevreyi keşfetme, sosyal aktivitelere katılma ve eski arkadaşlarla düzenli iletişimi sürdürme, uyum sürecini hızlandırıyor. Rutinleri olabildiğince korumak ve yeni rutinler oluşturmak da önemli.

Fiziksel aktivite, taşınma depresyonuyla başa çıkmada etkili bir yöntem. Yeni semtte yürüyüş rotaları belirlemek, spor salonlarını keşfetmek veya park alanlarını kullanmak hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa katkı sunuyor. Bu aktiviteler aynı zamanda yeni sosyal bağlantılar kurma fırsatı da yaratıyor.

Gelecek planlaması ve pozitif bakış açısı

Uzmanlar, taşınma depresyonunun geçici bir süreç olduğunu ve doğru yaklaşımlarla aşılabileceğini vurguluyor. Bu dönemde gelecek odaklı planlar yapmak, pozitif bakış açısını güçlendiriyor. Yeni fırsatları değerlendirme, keşfedilecek yerleri listeleme ve hedefler belirleme gibi aktiviteler, depresif duygu durumunu dengeleyen etkili yöntemler.

Bu süreçte sabırlı olmak ve kendine zaman tanımak önemli. Her bireyin uyum süreci farklı olabileceği göz önünde bulundurularak, kişisel tempoya saygı göstermek gerekiyor. Profesyonel destek aldığında ise süreç hem daha kısa hem de daha sağlıklı şekilde tamamlanabiliyor.