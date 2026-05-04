SUMUD FİOLSU ULUSLARARASI SULARDA HAREKET HALİNDE İKEN HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE SALDIRAN TERÖR DEVLETİ İSRAİL’İN DÜNYAYI HİÇE SAYARAK YAPTIPI BASKINI KINAMAK İÇİN İHH BAKIRKÖY TEMSİLCİLİĞİ ÖZGÜRLÜK MEYDANINDA BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI…

Basın açıklaması öncesi siyonistlerin şehit ettiği Filistin’ lilerin ruhuna hediye edilmek üzere Kur’an -ı kerim okundu. Akabinde İHH Bakırköy temsilcisi iş insanı Özgür Akış Bakırköy Özgürlük meydanında yaptığı basın açıklamasında Siyonist İsrail’e lanet, mazlum Filistin’e ise rahmet okudu.

İŞTE O BASIN AÇIKLAMASI

SUMUD FİLOSU’NA SALDIRI İNSANLIĞA SALDIRIDIR!

Dünya bugün, işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit oluyor... Gazze’nin çığlığına ses olmak ve insanlık dışı ablukayı kırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail’in korsan saldırısına uğradı. Bu saldırı sadece gemilere değil; vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmıştır. Siyonist çete, Gazze’de kadın, çocuk, yaşlı, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılarla 80 bine yakın insanı şehit etti. Sütten kesilmemiş bebekleri dahi bombalarla hedef alan siyonistler, vicdan sahiplerini taşıyan teknelerin önünü keserek küresel vicdan hareketine engel olamayacak, tüm dünyada dalga dalga büyüyecek bu hareket, Allah’ın izniyle zulmün sonunu getirecektir.

Bugün Akdeniz’in dalgaları, sadece Sumud’un teknelerini değil, umudu, mücadeleyi taşıyor! Çok sayıda gemi ve tekne şu anda Gazze’ye doğru seferine devam ediyor.

Onlarcası daha yola çıkmayı bekliyor... Zulüm, tarihin hiçbir döneminde sürekli olamadı, zalimler hep kaybetti, hep zelil oldular... İsrail ve destekçileri de asla amacına ulaşamayacak. Yaklaşan sonlarını engelleyemeyecek, zulümlerinin hesabını vermekten kaçamayacaklar.

Bu saldırı, sadece bir filoya ya da bir grup aktiviste yapılmamıştır. Bu korsan saldırı, uluslararası hukuka, seyrüsefer serbestisine ve en önemlisi insanlık onuruna yapılmıştır. Açık denizde, hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan bu korsanlık, İsrail'in kendini hukukun üstünde gördüğünün, bir terör oluşumu olduğunun kanıtıdır!

Avrupa kıyılarına yakın uluslararası sularda yapılan bu saldırıya karşı Yunan kara sularında seyrine devam eden filoya destek için Yunan halkı sokaklara çıkmalı ve destek vermelidir.

Söz konusu Müslüman coğrafyası olduğunda 'insan hakları' maskeleri düşen, 'üç maymunu' oynayan Batılı devletler ve kurumlar, bu suçun suç ortağıdır.

Biz buradayız! Meydanlardayız! Şahitlik görevimizi yerine getiriyoruz. Global Sumud Filosu’ndaki aktivistler, bugün sadece Gazze’nin değil, insanlığın onurunu savunmaktadır.

Bu hukuksuz müdahale, özgürlük yürüyüşümüzü durduramayacak, aksine öfkemizi ve kararlılığımızı bileyecektir. Bu filoda sadece Müslümanlar yok. Bu filoda, İsrail rejiminin terörüne karşı duran Hristiyanlar, Museviler de var. Hepsinin amacı, Gazze’deki işgalin bitmesi ve insani yardım girişlerinin sağlanmasıdır.

Apartheid rejim; tekneleri durdurunca yardımı engelleyebileceğini, sesleri kısınca cinayetlerini gizleyebileceğini sanıyor. Yanılıyorlar! Her bir şehidimiz, her bir tutsak edilen kardeşimiz, bu direniş meşalesini daha da güçlendiriyor.

Gazze bugün bir açık hava hapishanesinden, küresel bir direniş okuluna dönüşmüştür. Zalimlere buradan sesleniyoruz, açlığa, susuzluğa ve ölüme mahkûm etmeye çalıştığınız Gazze halkının imanını yenemeyeceksiniz!

Buradan tüm dünyaya haykırıyoruz:

-Global Sumud Filosu’na el koyan, aktivistleri hukuksuz şekilde alıkoyan İsrail, bu illegal eylemine derhal son vermelidir. Kardeşlerimizin can güvenliğinden tamamen İsrail rejimi sorumludur.

-Gazze bir hapishane değil, onurlu insanların vatanıdır. İnsani yardımların önündeki tüm engeller kalkmalı, limanlar ve kapılar dünyaya açılmalıdır.

-Uluslararası kamuoyu, kınama mesajlarının ötesine geçmeli; bu terör şebekesine karşı siyasi, askeri ve ekonomik yaptırımları derhal devreye sokmalıdır.

Bizler Türkiye’nin meydanlarından ilan ediyoruz: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Zulmünüz arttıkça zevaliniz de yaklaşıyor. Gazze özgür olana dek, son kirli siyonist postalı o kutsal topraklardan çekilene dek susmayacağız, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz!

Yaşasın Küresel İntifada! Kahrolsun Emperyalizm, Kahrolsun Siyonizm! Yaşasın Özgür Filistin!

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)