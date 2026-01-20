Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Partisinin Sakarya İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ümit Özdağ: “Değerli basın mensupları, bugün Sakarya'da bir görev devir töreni gerçekleştirmek için bulunuyorum. Değerli İl Başkanımız önemli çalışmalara imza attıktan sonra kişisel nedenlerle başka çalışmalara ağırlık vermek için görevi devretmek istediğini söyledi. Zafer Partisi saflarında mücadelesine şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek ve yine Parti saflarında bizlerle birlikte mücadele eden Erkan Tiryaki kardeşimizi Sakarya İl Başkanlığı'nı oluşturma konusunda yetkilendirdik. Bugün de bu görev değişim törenini gerçekleştiriyoruz.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TERÖR ÖRGÜTÜ YOK EDİLEREK OLUR”

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Sakarya'da da Zafer Partisi'nin çalışmaları dikkat çekiyor ve toplumun desteğini alıyor. Ben de 2026 yılının ilk 4 haftasını İstanbul'da geçirme kararı almıştım. İki haftadan beri İstanbul'da ilçe ilçe çalışmalarımızı Genel Merkezimizden ve Genel İdare Kurulumuzdan gelen arkadaşlarımızla birlikte sürdürüyorum. Her gün bir başka ilçede, sahada sivil toplum örgütleriyle, vatandaşla, esnafla, iş dünyasıyla bir araya geliyoruz ve Zafer Partisi'nin Türkiye'nin ve İstanbul'un temel sorunları ile ilgili tespitlerini paylaşıyor, çözüm yollarını gördüğümüz, ortaya koyduğumuzu anlatıyor ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz.

“BU MİLLET 9 SENENİN HESABINI SANDIKTA SORACAK”

Tabii geniş bir havza İstanbul, bir ucu Sakarya'da, öbür ucu Çorlu'da olan bir şehirden bahsediyoruz. Sabahları 21 milyon, geceleri 19 milyon nüfus ama bütün bu bölgenin nüfusunu, sanayisini, iş dünyasını, kültürel yaşamını da kendisine eklemlemiş bir şehirden bahsediyoruz, İstanbul'dan bahsettiğimiz için. İstanbul'daki çalışmaların kaçınılmaz olarak bütün Türkiye'ye etkisi olduğu gibi doğrudan ilk alanda İstanbul dışında Çorlu-Sakarya arasındaki bölgeyi de etkilediğini gözlemleme imkanına sahibiz.

“TÜRKİYE'NİN LÜKS TÜKETİM İTHALATINDA HER GEÇEN SENE ARTIŞ OLUYOR”

Türkiye 9 seneden bu yana devam eden ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Artık buna ekonomik kriz değil, buhran dememiz gerekiyor ve ne yazık ki bu 9 sene içerisinde sabit gelirlilerin, esnafın, iş adamının, devlet memurunun 16 milyon 800 bine sayıları ulaşan emekli, dul, bey, yetimlerin, asgari ücretlilerin milli gelirden aldığı pay her geçen gün azalıyor ve fakirleşiyorlar.

Evet, toplumun aşağı yukarı yüzde 85'i fakirleşirken küçük bir azınlık ise zenginleşmeye devam ediyor ve bu küçük azınlığın milli gelirden aldığı pay, yüzde 85 fakirleşirken sürekli artıyor. Bunu ithalat ihracat rakamlarında da görüyorsunuz ve Türkiye'nin lüks tüketim ithalatında her geçen sene birazcık daha fazla artış oluyor.

Ben Anadolu'da ve İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de muhakkak esnaf ve pazar ziyaretleri sırasında esnaflarla konuşuyorum ve hepsinden aynı cümleyi duyuyorum: Geçen seneye göre işlerimiz yüzde 50 düştü. Bu ifadeyi duymadığım bir tek yer oldu. O da İstanbul'da Eyüp Sultan'da bir parfümeri dükkanına girdim. İşler nasıl, düştü mü? Herkes düştüğünü söylüyor dediğimde hayır dedi. Bizim işlerimizde hiçbir düşüş yok. Gayet iyiyiz. Dedim ki ama ekonomik kriz dönemlerinde insanlar ilk önce parfümden vazgeçer.

“2027 YILI KASIM’I MUHTEMELEN ERKEN SEÇİM TARİHİ OLACAK”

Yok dedi. Bizim işlerimiz gayet iyi. Fiyat aralığı 61 binle 800 lira arasında. Dedim şu 61 bin liralık parfümü bana gösterir misin? Orada 4 veya 5 şişe vardı, çıkarttı bir tanesini gösterdi. Ama dedi daha çok 10 bin, 15 bin aralığında parfümlerde talep var. Özetle arkadaşlar, 61 bin liralık parfüm alanlar, 10 bin liralık parfüm alanlar harcamada sıkıntı içinde değiller. Çünkü o küçük azınlık, büyük bir çoğunluk fakirleşirken, yoksullaşırken, hak ettiğini alamazken, haksız bir kazançla zenginleşmeye devam ediyor.

Bugünkü ekonomik sistemin sürdürülmesi mümkün değil. Ancak iktidarın da en ufak bir hamlesinin olmadığını, 2026 içerisinde de fakirleşmeyi aşacak, istihdam yaratacak bir girişim içerisinde olmadığını biliyoruz. 2027 yılı Kasım’ı muhtemelen erken seçim tarihi olacak ve 2027'de büyük zamlar yaparak milletin geçtiğimiz 9 senede yaşadığı fakirleşmeyi unutacağını umuyorlar. Ama bu millet son sene vereceğiniz zamlara, iktidarın vereceği zamlara kanmayacak ve bu 9 senenin hesabını sandıkta soracak.

Tabii bu ekonomik krizle birlikte ülkemizin başında bir organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar belası da var. Avrupa'da organize suç örgütleri sıralamasında ülkemiz ne yazık ki 1. sırada, eğitimde 1. sırada olmalıydı, organize suçta değil. Dünyada 14. sırada. Organize suçtan, uyuşturucu ve sanal kumardan 200 milyar dolara yakın bir kara para ekonomisi oluşmuş durumda.

Bu, Türk milletine karşı bir dolaylı saldırının, bir sessiz savaşın sürdürüldüğünü gösteriyor. Çin'e karşı İngiltere'nin 19. yüzyıl, 20. yüzyılın başında sürdürmüş olduğu bir afyon savaşı vardı. Çin'i uyutmak için şimdi Türk milletini tahrip etmek, Türk gençliğini mahvetmek için benzer bir savaş sürdürülüyor. Zafer Partisi dışında bu büyük saldırıya karşı Türk milletini, Türk gençliğini koruyacak hiçbir partinin projesi yok. Zafer Partisi ise kurulduğu günden bu yana Tertemiz Türkiye Projesiyle uyuşturucu ve sanal kumar çetelerinin nasıl tasfiye edileceğini ortaya koydu ve koymaya devam ediyor.”

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Terörsüz Türkiye hakkında gelen soruya verdiği cevap:

“Biz terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Terörsüz Türkiye, terör örgütüyle pazarlık yapılarak olmaz. Terörsüz Türkiye, terör örgütü yok edilerek olur. Terörsüz Türkiye, Abdullah Öcalan, Bese Hozat, Karayılan, Cemil Bayık muhatap alınarak, adam yerine konularak olmaz.

Bunlar imha edilerek olur ve terörsüz Türkiye ancak Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin milli üniter devlet yapısı tahrip edilerek Türkiye çok uluslu ve ademi merkeziyetçi bir yapıya sürüklenerek değil, kuruluş felsefesi üzerinde yola devam edecek ve terörü ezecek tedbirleri alarak olur Zafer Partisi olarak ilk günden beri bunu savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)