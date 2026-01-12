Gerçekleşen ziyarete; Zafer Partisi Başkanlık Divanı üyeleri, Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Başdanışmanları ve Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit katıldı.

Görüşmede İstanbul’un yerel yönetim sorunları, mahallelerin ihtiyaçları ve muhtarların sahada karşılaştığı yapısal problemler ele alındı. Zafer Partisi heyeti, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve yerel yönetim projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında TÜMFED tarafından, Türkiye’de kurulan ilk Tüm Muhtarlar Sendikası hakkında Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a kapsamlı bilgiler aktarıldı. Sendikanın kuruluş amacı, yürütülen çalışmalar, muhtarların özlük hakları, yetkileri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik hedefler detaylarıyla paylaşıldı. Ayrıca muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerdeki önemi ile devlet ve vatandaş arasındaki köprü rolü vurgulandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, yaptığı değerlendirmede muhtarlık kurumunun yerel yönetim sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Partilerinin yerel yönetim politikalarında muhtarlık kurumuna özel bir önem verdiklerini belirten Özdağ, ilerleyen süreçte yürütülecek çalışmalarda; muhtarların sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması aşamasında gerek Tüm Muhtarlar Sendikası gerekse Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu ile istişare içinde olunacağını ve muhtarlığın sorunlarının ortak bir zeminde güçlü şekilde dile getirileceğini kaydetti.

TÜMFED Genel Başkanı Selami Aykut’un ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette;

Genel Sekreter Enver Keleş,

Genel Başkan Yardımcıları Fatma Ertürk ve Çiğdem Özkan,

Avrupa Bölge Başkanı Emrullah Özdemir,

Teşkilat Başkanı Hakan Delice,

Ar-Ge Başkanı Hasan Sevim,

Sosyal İşler Başkanı Erdil Sığınmış,

Teşkilat Başkan Yardımcısı Buket Kızlıtan,Şube Başkanları Bekir Yavuz, Süleyman Çiçek, Selçuk Gedik, Ömer Okumuş ve Mehmet Mutlu da hazır bulundu.

Ziyaretin sonunda, Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu ve Tüm Muhtarlar Sendikası Genel Başkanı Selami Aykut, nazik ziyaretlerinden dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a ve beraberindeki heyete, muhtarlık kurumu adına teşekkür etti.

Başkan Aykut ayrıca, muhtarlık kurumu adına hazırlanan dosyayı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a takdim etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve muhtarlık kurumunun geleceğine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

