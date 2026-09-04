Türkiye'nin farklı illerinden dereceye giren yarışmacıların bir araya geldiği programda ev sahibi il müftüsünü, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını ve muhtarları selamlayan Turan, yarışmacılara ve jüri üyelerine de teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Final Çanakkale'ye Yakıştı

İstiklal Marşı'nda ezanı en güzel şekilde anlatan Mehmet Akif Ersoy'un memleketi olan Çanakkale'de düzenlenen finalin ayrı bir anlam taşıdığını belirten Turan, "şehitler diyarı" Çanakkale'nin bu yarışmaya en çok yakışan şehir olduğunu söyledi. Yarışmaya emek veren tüm katılımcıları başarılı bulduğunu vurgulayan Turan, "Bu törenin olması bile başlı başına bir kıymettir" dedi.

Ezan Bir Kimlik Beyanıdır

Ezanın toplum için taşıdığı anlama değinen Turan, şunları söyledi: "Ezan bizim için sadece bir namaz daveti değil, bir kimlik beyanıdır; ben buradayım demektir, hazırım demektir, tarafım demektir." Ezanın minarelerden eksiksiz okunması için mücadele eden şehit ve gazileri anan Turan, her Müslüman ülkede ezan okunduğunu ancak Türk milletinin ezanı kendi kimliğine bu denli nakşeden tek millet olduğunu ifade etti: "Biz milletimizi tanımlarken gururla ezan, bayrak, vatan deriz."

Ezan Duyulunca Hayat Duruyor

Ezanın yalnızca Müslüman vatandaşlar için değil toplumun tamamı için özel bir anlam taşıdığını belirten Turan, ezan okunduğunda esnafın iş yerinde ara verdiğini, sanatçıların konserini kestiğini anlattı: "Ezan duyduğumuzda esnafımızın iş yeri gürültülüyse ara verir, sanatçımız şarkı söylüyorsa konserini keser."

İlk Müezzin Bilal-i Habeşi

Konuşmasında ilk ezan okuyan ve ilk Müslümanlardan biri olan Bilal-i Habeşi'nin hikâyesine değinen Turan, bir köle olan Bilal'in bugün hâlâ gönüllerde özel bir yere sahip olmasının sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı:

"Bilal zengin midir? Bilal yönetici midir? Bilal mal mülk sahibi midir? Ama Bilal gönlümüzde bin yıllardan beri en özel yerde varlığını sürdürmektedir."

Konuşmasının sonunda etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Çanakkale Müftülüğü'nü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tebrik eden Turan, katılımıyla programı yalnız bırakmayan Çanakkalelilere de teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)