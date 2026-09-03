“İstanbul’a hizmet noktasında bakanlıklarımız büyük bir özveriyle çalışıyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Trabzon Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Program kapsamında tamamlanan Trabzon Millet Bahçesi Giriş-Çıkış Bağlantı Yolu hizmete açılırken, Şile Yolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi'nin temeli atıldı.

ÖZDEMİR: ÜMRANİYE’DE HİZMET SEFERBERLİĞİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ümraniye'nin İstanbul'un en önemli akslarından biri olduğunu belirterek, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın geride kalan 5 yıllık dönemde ilçeye önemli eserler kazandırdığını söyledi.

Özdemir, “Millet bahçelerinden spor merkezlerine, gençlik merkezlerinden kütüphanelere ve eğitim merkezlerine Ümraniye’miz tarihi hizmetleri geçmiş olduğumuz 5 yıllık dönem içinde milletimize kavuşturma imkanına sahip oldu. Yeni dönemde de yeni projelerle Ümraniye’mizdeki hizmet seferberliği hız kesmeden devam etmekte.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL 7 YILDIR GEREKLİ HİZMETİ ALAMIYOR”

İstanbul'un geçmişten bugüne dünya metropolleri arasında kendisini belirgin şekilde öne çıkaran bir şehir olduğuna dikkat çeken Özdemir, kentin kronik problemlerinin başında ulaşımın geldiğini ifade etti.

Özdemir şöyle konuştu:

“Geçmişten bu tarafa İstanbul'un kronik problemlerinin var olduğunu görüyoruz. Bunların başında ulaşım sistemi gelmekte. Olağanüstü yatırımlarla Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve Bakanlığımızın olağanüstü gayretleriyle bir taraftan çalışmalar yürürken diğer taraftan maalesef Büyükşehir Belediyesi eliyle 7 yıldır İstanbul gerekli hizmeti ve ehemmiyeti alamamakta. 2017 yılında, bundan tam 10 sene önce başlayan metro yatırımlarının hâlâ İstanbul'da tamamlanamadığını ve maalesef başladığı noktadan çok da ilerilere gitmediğini üzülerek görmekteyiz.”

“SADECE 7 YILDA 85,2 KİLOMETRELİK METRO HATTINI İSTANBUL’A KAZANDIRDIK”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanmayan metro hatlarına değinen Özdemir, merkezi hükümet tarafından İstanbul'a kazandırılan ulaşım yatırımlarına dikkat çekti.

Özdemir, “Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbulluların beklentisinin karşılığında, İstanbul'a hizmet noktasında tüm bakanlıklarıyla ne kadar büyük bir özveriyle İstanbul'a sevdasını karşılıksız bırakmadığını çok iyi görüyoruz. 2019'dan bu yana bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi metroları, kara yolları, tünelleri devam etmezken, Bakanlığımız eliyle sadece 7 yılda 85,2 kilometrelik bir metro hattını İstanbul'a kazandırdık. İnşallah 104 kilometre metro hattının da inşasını hızla devam ettirerek İstanbul'a kazandıracağız.” dedi.

Özdemir ayrıca İstanbul'a 80 kilometrelik kara yolu hattı kazandırıldığını, 17 köprünün inşa edildiğini ve 92 kilometrelik bölünmüş yol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

“İSTANBUL TRAFİK SIRALAMASINDA YENİDEN BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ”

İstanbul'un geçmiş yıllarda gerçekleştirilen ulaşım yatırımları sayesinde dünya metropolleri arasındaki trafik sıralamasında birinci sıradan beşinci sıraya kadar gerilediğini ifade eden Özdemir, son yıllardaki tabloya ilişkin şunları söyledi:

“Maalesef, Büyükşehir Belediyesinin beceriksizliği ve basiretsizliği dolayısıyla İstanbul'umuz tekrardan dünya metropollerinde trafik sıralamasında 1. sıraya yükseldi.”

YILDIRIM: ÜMRANİYE’YE TARİHİ HİZMETLER KAZANDIRDIK

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise Ümraniye'nin 728 bini aşan nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık 5 ilçesinden biri olduğunu belirterek, göreve geldikleri günden bu yana ilçede çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Millet bahçelerinin Ümraniye sınırlarını aşarak İstanbul'un dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan önemli yaşam alanları haline geldiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

“Namı Ümraniye'yi aşarak tüm şehre yayılan ve İstanbul'umuzun her bir köşesinden misafir ağırlayan en önemli projemiz millet bahçelerimiz oldu. İlk olarak Ümraniye Millet Bahçesi 330 dönüm. Osmangazi Millet Bahçesi 180 dönüm. Açılışını yaptığımız yer, Trabzon Millet Bahçesi 550 dönüm. Anadolu Millet Bahçesi 90 dönüm. 4 bahçemizden en büyüğü bugün bağlantı yollarımızı açtığımız Trabzon Millet Bahçemiz oldu.”

Trabzon Millet Bahçesi'nin yaşam alanları, doğal gaz pişirme üniteleri, oyun alanları ve sosyal tesisleriyle on binlerce vatandaşa hizmet verdiğini ifade eden Yıldırım, yeni bağlantı yoluyla bahçeye ulaşımın da önemli ölçüde kolaylaşacağını kaydetti.

Yıldırım, “Bu güzel projeyle yoğunluğu karşılamak adına hem Üsküdar hem de Çekmeköy istikametinden kavşak bağlantıları sayesinde şehrin iki yönünden de Trabzon Millet Bahçemizin ulaşımı sağlanmış olacak.” dedi.

BÜYÜK MEYDAN PROJESİ'NİN TEMELİ ATILDI

Şile Otoyolu'nun üzerinin kapatılmasıyla hayata geçirilecek Büyük Meydan Projesi hakkında da bilgi veren Yıldırım, mevcut belediye meydanının yeni projeyle önemli ölçüde büyüyeceğini söyledi.

Yıldırım, “Şile Otoyolu'nun üzerini kapatmak suretiyle belediye meydanımızı da ekleyeceğimiz Büyük Meydan Projemizin temelini atıyoruz. 25 dönüm olan belediye meydanımız, 14 dönümlük yeni kapama alanıyla ve cami alanının duvarlarının da yıkılıp meydan haline getirilmesiyle 65 dönüme çıkacak.” ifadelerini kullandı.

URALOĞLU: ÜMRANİYE’YE NEFES ALDIRACAK YENİ BİR YAŞAM ALANI KAZANDIRIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Ümraniye'nin Anadolu Yakası'nın hızla büyüyen ve İstanbul'un geleceğine yön veren ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

TEM Otoyolu Altunizade-Ümraniye Bağlantı Yolu üzerinde gerçekleştirilecek düzenlemeyle taşıt trafiğinin 230 metre uzunluğunda inşa edilecek alt geçide alınacağını belirten Uraloğlu, projenin yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını vurguladı.

Uraloğlu, “Bu proje ile sadece bir alt geçit inşa etmiyoruz. Yaya hareketliliğini, peyzajı ve modern kent yaşamını bir araya getiren yeni bir meydan kurguluyoruz. Taşıt trafiğini 230 metre uzunluğundaki alt geçide alırken, yeryüzünü insanımıza, ailelerimize ve yeşile bırakıyoruz.” dedi.

Proje kapsamında yaklaşık 9,5 dönümlük ilave yeşil alan oluşturulacağını, Ümraniye Belediyesi Meydanı ile Ümraniye Büyük Camii avlusunun bütünleştirileceğini ifade eden Uraloğlu, bölgede toplam 50 dönümlük büyük bir sosyal yaşam alanının ortaya çıkacağını kaydetti.

TRABZON MİLLET BAHÇESİ'NE DOĞRUDAN BAĞLANTI

Açılışı gerçekleştirilen Trabzon Millet Bahçesi Kavşağı hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, millet bahçesine Üsküdar ve Şile yönlerinden doğrudan giriş-çıkış bulunmaması nedeniyle ulaşımın daha önce Tepeüstü'ndeki mevcut yol ağı üzerinden sağlandığını belirtti.

Uraloğlu, mevcut köprülü kavşağa 3 bin 750 metre uzunluğunda yeni kavşak kolu eklenerek Trabzon Millet Bahçesi'ne doğrudan erişim sağlandığını, böylelikle bölgedeki trafik yükünün azaltılacağını ifade etti.

ÜMRANİYE-KAVACIK-BEYKOZ METROSU 17,5 KİLOMETRE VE 14 İSTASYONDAN OLUŞACAK

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı'na ilişkin de bilgi verdi.

Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz'u birbirine bağlayacak hattın 17,5 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyonlu olacağını açıklayan Uraloğlu, hattın Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a ulaşacağını söyledi.

Yeni hattın Ümraniye İstasyonu'nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'na, Bosna Bulvarı'nda yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'na entegre olacağını belirten Uraloğlu, Beykoz İskele'de ise deniz ulaşımıyla bağlantı kurulacağını kaydetti.

ÜMRANİYE’YE YENİ ULAŞIM VE YAŞAM ALANI

Tamamlanan Trabzon Millet Bahçesi Giriş-Çıkış Bağlantı Yolu Projesi ile Millet Bahçesi'ne Şile Otoyolu üzerinden ulaşım kolaylaşırken, Tepeüstü ve çevresindeki mevcut yol ağının trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.

Temeli atılan Şile Yolu Üst Kapama ve Meydan Düzenleme Projesi kapsamında ise Şile Yolu üzerinde 14 bin 360 metrekarelik yeni alan oluşturulacak. Alanın 9 bin 445 metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenecek.

Yeni alan; Belediye Meydanı ve Ümraniye Büyük Camii avlusuyla bütünleştirilerek bölgenin yaya ulaşımını, yeşil alan miktarını ve sosyal yaşam kapasitesini artıracak.

Projenin tamamlanmasıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 29 Mayıs Üniversitesi ve Ümraniye Büyük Camii'ne yaya ulaşımının da daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)