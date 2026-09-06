Plastik alışveriş sepeti, süpermarket ve zincir marketlerin yanı sıra mahalle bakkalları, manav ve şarküteri gibi küçük ölçekli işletmelerde de yaygın olarak tercih ediliyor. Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu, müşterinin birden fazla ürünü elinde taşımasının pratik olmadığı her satış noktası, bu tip bir sepete ihtiyaç duyuyor. Kırtasiye ve kozmetik mağazaları gibi market dışı perakende alanlarında da benzer sepetler, ürün taşıma kolaylığı sağlamak amacıyla kullanılıyor. Sezonluk yoğunluk yaşayan hediyelik eşya ve çiçekçi gibi işletmeler de bu tip sepetleri geçici teşhir amaçlı tercih edebiliyor.

Bir mağazanın ortalama sepet dolduruş alışkanlığı, doğru kapasitenin seçilmesinde belirleyici oluyor. 22 litrelik modeller, hızlı ve az sayıda ürün alınan küçük market ziyaretlerinde tercih edilirken, 28 litrelik modeller daha kapsamlı alışverişlerde ek hacim sağlıyor. Tekerlekli 43 litrelik modeller ise sepet ile market arabası arasında bir orta yol sunuyor; müşteri ağırlığı taşımadan daha uzun süre alışveriş yapabiliyor.

CoPolymer plastik hammaddeden üretilen sepetler, günlük yoğun kullanıma karşı kırılma direnci gösteriyor. Zümrüt Plastik’in tercih ettiği bu malzeme, hem hafif kalmasını hem de düşme veya çarpma gibi günlük risklere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Çift saplı ve tek saplı üretim seçenekleri, farklı taşıma alışkanlıklarına göre esneklik sunarken, istiflenebilir tasarım da depolama alanından tasarruf ediyor.

Kırmızı, mavi, sarı, yeşil, turuncu, gri ve mor gibi çok sayıda renk seçeneği, işletmelerin kurumsal renklerine uygun bir seçim yapmasına imkân tanıyor. Toptan siparişlerde logo baskısı seçeneği de bulunduğundan, sepetler aynı zamanda mağaza içi marka görünürlüğüne katkı sağlayan bir araca dönüşüyor. Ergonomik sap tasarımı, uzun süreli taşımada elde iz bırakmayacak şekilde geliştiriliyor. Renk çeşitliliği, aynı işletmenin farklı reyonlarını sepet rengiyle ayırt etmesine de imkân tanıyor; bu basit yöntem, müşterinin doğru sepeti hızlıca seçmesine yardımcı oluyor.

Model Hacim Öne Çıkan Özellik Standart el sepeti 22 litre Hızlı, küçük alışveriş Büyük el sepeti 28 litre Kapsamlı alışveriş Tekerlekli sepet 43 litre Ağırlık taşımadan uzun süreli kullanım

Üretici Notu

Zümrüt Plastik, 1955 yılından bu yana mağaza ve market ekipmanları üretiyor. Plastik alışveriş sepeti üretiminin yanı sıra fiyat sergileme ekipmanları, masaüstü aksesuarları ve kanal pano aksesuarları gibi ürün gruplarını da aynı üretim hattında sunuyor. Toptan ve perakende sipariş seçenekleriyle Türkiye genelinde hızlı kargo desteği sağlanıyor.

Sık Sorulan Sorular

Hangi kapasite küçük bir bakkal için uygun? Az sayıda ürün alınan küçük ölçekli işletmelerde 22 litrelik model, hem yeterli hacim sunuyor hem de raf ve depo alanından tasarruf sağlıyor.

Tekerlekli sepet market arabasının yerini tutar mı? Tam olarak değil, ancak orta ölçekli alışverişlerde sepet ile araba arasında pratik bir denge sunarak müşteri konforunu artırıyor.

Logo baskılı sepet siparişi mümkün mü? Evet, toptan siparişlerde logo baskı seçeneği bulunuyor; bu, mağaza içi marka görünürlüğünü artıran ek bir avantaj sağlıyor.