Gündelik yaşamını sürdürmekte zorlanan milyonlarca yurttaşın durumu küresel endekslere de yansımaya başladı. Türkiye’nin 48 ülke arasında 45’inci sırada yer aldığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “2025 yılında bu tablo maalesef daha da kötü olacak” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetier

“2025 YILI ZORLU GEÇECEK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabı X’te emeklilerin durumuna ilişkin bazı veriler paylaştı. Uluslararası araştırma verilerinden hareketle AKP’nin ekonomi politikalarını eleştiren Karabat, 2025 yılının emekliler açısından daha da zor geçeceği ifade etti.

“AKP’nin yoksulluğu derinleştiren ekonomi politikaları sonucu emekliler açlık sınırının altında yaşıyor” diyen Karabat, bu durumun dünyadaki araştırmalara da yansıdığını söylerek Mercer adlı araştırma şirketinin Küresel Emeklilik Endeksi’nin verilerini paylaştı.

“İMF’NİN ÖNERDİĞİ GİBİ…”

Türkiye’nin 48 ülke arasında 45’inci sırada yer aldığı araştırmada Türkiye’nin Batı ülkelerinin yanı sıra Botsvana, Peru, Kolombiya gibi ülkelerin de gerisinde olduğu görüldü.

Açıklamasının devamında 2025 yılında da bu tablo maalesef daha da kötü olacağını ifade eden CHP’li Karabat, “Çünkü AKP’nin planı, gerçekleşen enflasyon değil, IMF’nin de önerdiği gibi hedeflenen enflasyona göre maaş zammı yapmak.” dedi.

2025 BÜTÇESİNDE EMEKLİ YOK!

AKP’nin 2025 yılı bütçesine eleştirel getiren Karabat: “AKP’nin 2025 bütçesine bakıyorsunuz, vergi gelirleri %50’ye yakın artıyor. Ama maaş zamları, hayali olan düşük enflasyon hedeflerine göre yapılıyor.” dedi.

Ekonomik krize, toplumsal çürüme de eşlik ediyor diyen CHP’li Karabat açıklamasını şöyle noktaladı: “Geldiğimiz noktada ‘Batı bizi kıskanıyor’dan, Hindistan ile yarışan Türkiye haline geldik.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)