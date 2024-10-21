Bu sorunun önüne geçmek için bir kaç küçük yöntem vardır. Birincisi, kum kabının boyutunu seçerken kedinizin içerisinde rahat hareket edebileceği, kazma işlemi anında kumun dışarıya çıkmasını önleyecek genişlikte olmasına dikkat etmelisiniz. Kabın girişine koyacağınız bir paspas ile kedinin patilerine yapışan kumların evin içine taşınmasını büyük ölçüde engelleyebilirsiniz. Kumun dağılmasını ve taşınmasını önlemek için kumun türü son derece önemlidir. Topaklanan kedi kumu dağılmayı azaltır. Evde oluşabilecek kötü kokuları önlemek için kokusuz kedi kumu kullanabilirsiniz.

Topaklanan Kedi Kumu Özellikleri

Topaklanan kedi kumu, kediler için temizlemesi kolay bir seçenektir. Bu kumun en önemli özelliği, sıvıyla temas ettiği an topaklanarak kolayca temiz kum ile kirli kumun ayrışmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca topaklanan kedi kumu, kokunun yayılmasını önler. Kokusuz kedi kumu tercih edenler için ise topaklanan kumlar temizlik ve koku açısından avantaj sağlar. Topaklanan kedi kumu, sıvıyı hapsettiği için bakteri oluşumunun önüne geçer. Kedinizin üriner sistem hastalıklarına yakalanma ihtimalini azaltır.

Kokusuz Kedi Kumu Özellikleri

Kokusuz kedi kumu, kedinin tuvalet ihtiyacını giderdiği anda oluşabilecek kötü kokuları hapseder. Kedi mamasının içerisindeki bileşenlerden kaynaklı oluşan yoğun kokuları kokusuz kedi kumu ile maskeleyebilir ve bulunduğu ortamın havasının temiz kalmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca kokusuz kedi kumları ince bir yapıya sahip olduğu için sıvıyı hızla emer ve dağılma riskini ortadan kaldırır. Bazı kum çeşitleri kendiliğinden kokulu olduğu için kum ıslandığı anda içerisindeki aktif bileşenler devreye girerek lavanta, beyaz sabun gibi aromatik koku salgılarlar. Bu sayede kötü kokuların önüne geçerken etrafa farklı kokular yayılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer topaklanan kedi kumu kullanıyorsanız, kokusuz özellik ile birleştiğinde temizlik daha kolay hale gelir. Bu kedi kumları, evde dağılmayı ve kokuyu önlerken, kedinizin de sağlıklı ve temiz bir tuvalete sahip olmasını sağlar.