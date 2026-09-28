PEKİ YA GERİYE KALAN 880 MİLYAR KAYIP KİME GİTTİ ?

İBB İddianamesinde yolsuzluk yapıldığı iddia edilen para 140 Milyar…

Peki Borsa Yolsuzluğunda çalınan para ne kadar 900 milyar’dan daha fazla olduğu söyleniyor.

Bir kamu kurumu olan İBB’de ve Bağlı kuruluşların bilgisayarlarına el koydunuz. Borsa yolsuzluğunun en büyük şirketi olan Tera’nın hiç bir bilgisayarına el konulmadığı iddiaları var.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Bu yolsuzluğu paylaşan X hesaplarını kapatıyorsunuz. Önemli bir bakan istifa edecek dediği için Gazeteci Ali Tarakçı’ya kelepçe vurup İstanbul’dan karga tulumba Ankara’ya götürüp hapse atmanız kime ne kazandıracak ?

En doğru yöntem Borsa’da 512 bin kişiyi dolandıranlar KİM ? Bu para kimlere ödenmiş ? Eski bakan, Ak Parti Genel başkan yardımcı Fatma Betül Sayan ve kocasının 163 milyon lira para yatırmış 4 ay sonra ise 2 milyardan fazla para almış.

Yani 10 daire parası yatırıp 4 ay sonra 200 daire parası alarak ayrılmak muhteşem bir zeka ürünü değil mi ?

Fatma Betül Sayan Kaya 2008’de param yok diye İBB’de 85.00 bin dolar burs alıp Yurtdışında Eğitim almış.

Yani param yok deyip burs aldığı günden bu yana 18 yıl geçmiş. Siyasi partilerde görev yapılırken herhangi bir maaş alınmaz.

Vekil ve bakanlık dışında İBB’de ki işinden ayrıldıktan sonra Sayan Kaya ve Eşi ne tür işler yapmıştır ?

163 milyon parayı nereden bulmuştur ? ÖZAT Denizcilik’in sahibi daha Önce Ak Parti Tuzla ilçe başkanı olan ve adı imar Transferi yolsuzluğuna karışan Tuzla eski belediye başkanı Şadi Yazıcı’nın Ak Parti ilçe başkanı olduğu dönemde yardımcılığını yapan bir kişi.

Bir kişinin siyasi olarak hangi partiye destek vereceği kendi şahsi kararıdır.

Kısa bir süre önce patlak veren Borsa yolsuzluğuna bulaşan kim varsa herkes tepkisini ortaya koymalıdır.

Ayşe teyze 23.500 lira emekli maaşı ile ay sonunu nasıl çıkararımım hesabını yaparken, Fatma Betül Sayan Kaya içerdeki hatırlı dostları sayesinde 10 daire parası yatırıp 4 ay sonra 200 daire parası almış ise bunun adı siyasi rüşvet veya yolsuzluk değil de nedir ?

86 Milyon halkımız tek ağızdan borsa da 900 milyarı çalanların listesinin açıklanmasını hükümetten istemelidir.

Bu konu siyasi bir konu değil ahlaki ve insani bir konudur. Burada sadece Fatma Betül Sayan Kaya değil kim haksız kazanç elde etmiş kim varsa hepsinin adı ve haksız olarak aldığı para halk’ a açıklanmalıdır.

Yetkililer işinin bir parçası olan soru soran ve paylım yapan gazetecileri tutuklayacakları yerde asıl bu fon vurgununu yapanları hemen acilen açıklamalıdır.

Ayrıca kim bu ülkenin parasını yurt dışına çıkarmış ise hemen son kuruşuna kadar geri istensin ve çaldığı bütün paraları geri getirenler ve mağdur ettikleri vatandaşın parasını son kuruşuna kadar ödemeleri kaydı ile pişmanlık yasasında yararlanıp cezaları hafifletilirse toplum bunu anlayışla karşılayabilir.

Kimse Ak Partiye yakın, CHP’ ye uzak Yeni Partiye mesafeli demeden herkesin bedel ödemesi gerekir.

Emekli Polis memuru düşük emekli maaşı ile geçinemediği için onurum için intihar ettiği bir dönemde önemli bir siyasi ve eşi 163 milyarı yani 10 daire parasını o tek bir kağıda yatırıp 4 ay sonra yine o kağıtta elde ettiği para ile tam 200 daire alıyorsa bunu bir ticari zeka olarak görmek mümkün değildir.

Asıl soru şu Fatma Betül Sayan Kaya 163 Milyarı nereden elde etmiş bunun hesabı verilmelidir.

Diğer soru Borsa da 900 milyara yakın yolsuzluk olduğu ifade ediliyor. Peki bu paranın 2 milyarını Sayan Kaya almış ide diğer 888 milyarı kimin aldığı halk’ a acilen açıklanmalıdır.

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)