ÖNEMLİ KONULARA NEŞTER VURAN YAYINLAR YAPTI,YAPIYOR VE YAPACAK

İstanbul Times Gazetesi 486.sayısının manşeti bu hafta atıldı. O manşet şu oldu “140 milyar asrın yolsuzluğu ise peki 830 milyar nedir ?

www.istanbultimes.com.tr de ise binlerce manşet yayınlandı. İlk siyasi sokak röportajlarını yapan kanal olarak ilkeli yayıncılığa devam ediyor.

İSTANBUL TİMES MEDYA GRUBU NEREDNE NEREYE 19 YILDIR DİM DİK AYAKTA

Gazeteci Yazar Hüseyin ÇETİNER tarafından 6 Şubat 2008’de ilk sayısı neşredilerek yayın hayatına başladı.

18 yıl boyunca haftalık olarak yayınlanan Gazete daralan basılı gazete sektörüne uygun olarak yayın periyodunu 15 günde 1 e çekti.

Ağırlıklı olarak İstanbul’un 39 ilçesine yönelik haber yapan gazete gerek görüldüğü zaman ülke ve dünya gündemi ile alakalı da dikkat çeken DOSYA haberleri ile gündemi yakından takip ediyor.

www.istanbultimes.com.tr haber portalı kendi alanında öncü bir mecra olmayı başardı.

Siyasi sokak röportajlarını ilk başlatan Kanal olan İstanbul Times Tv Özel Youtub kanalı 190 bin abonesi, ve 200 milyon kez izlenmesi ile alanında aranan bir marka oldu.

İstanbul Times Haber Youtube kanalı ise 24 bin abonesi ile 20 milyon kişinin izlemesi ile grubumuzun 2 büyük Youtube kanalı oldu.

İstanbul Times TitTok kanalımız ise 54 bin 300 takipçi ile 1 milyon 900 bin kez beğenilmesi ile alanında iyi bir yere gelmiş durumdadır.

İstanbul Times İnstagram hesabımızda ise 20 bin 400 takipçi sayısı ile milyonlarca kez izlenen kanalımızda her gün daha da büyümeye devam ediyor.

Diğer üç kanalımız İstanbul Tv Youtube kanalı, ZeytinKöy Youtube Kanalı ve Hüseyin Çetiner YouTube kanallarımızda büyümeye devam ediyor.

İstanbul Times Yayın Grubu 19 yıllık sürede yaptığı 7 bin sokak röportajı ile her gün toplamda 3 milyon 500 bin kişiye ulaşan bu muhteşem mecra’ dan yararlanmak isteyen herkes bizimle irtibata geçebilir.

Arayın gelip sohbet edelim sizin için en uygun tanıtımın ne olduğuna beraber karar verelim.

İletişim İçin :

İstanbul Times Medya Grubu

E-mail:istanbultimes.com.tr

Web.www.istanbultime.com.tr

Gazete Tel : 0212 - 415 82 05

Şirket Hattı : 0532- 344 05 12

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)