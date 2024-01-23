Buna ek olarak Türk yatırımcıların da kripto para birimlerinin fiyatlarını Türk Lirası bazında takip etmekte zaman zaman zorlanabildikleri görülüyor. 21 Milyon adlı platform ise yatırımcılar için tüm bu problemleri çözmek için yola çıkıyor.

21 Milyon Nedir?

21 Milyon ile kullanıcılar; Bitcoin fiyatı, XRP fiyatı, ETH fiyatı ve Cardan fiyatı gibi kripto para birimlerinin fiyatlarını Türk Lirası bazında takip edebilir, gündemi takip edebilir, kazandıran ve kaybettiren kripto para birimlerini görüntüleyebilir, kripto paralar hakkında bilgi sahibi olabilir ve Türk kripto para borsalarını takip edebilir.

Öte yandan 21 Milyon ile kullanıcılar bir yandan Türk kripto para borsalarını takip edebilirken bir yandan da istedikleri borsaları belirli kriterlerde karşılaştırabiliyorlar. Kullanıcı, borsaları karşılaştırmak istediğinde 21 Milyon puanına göre, yorumlara göre, parite sayısına göre, 24 saatlik son işlem hacmine göre, açıldığı tarihe göre verileri görebiliyor ve şu anda 13 kripto para borsası hakkında detaylı bilgiye sahip olabiliyor.

Ayrıca kullanıcılar 21 milyon ile Türk kripto para borsalarında yer alan pariteleri görüntüleyebiliyor ve canlı fiyat hareketlerini takip edebiliyor. Bu da özellikle farklı borsalarda alım satım yapan yatırımcıların tüm fiyatları bir arada görebilmesi sebebiyle önem taşıyor.

21 Milyon Puanı

Platform, kripto para borsalarına “21 Milyon Puanı” adı verilen bir puanlama da yapıyor. Yapılan açıklamalara göre bu puanlama, 21 Milyon ekibi tarafından tamamen nesnel kriterlere göre yapılıyor. 21 Milyon hesaplamayı baz alırken; platformun kuruluş yılı, şirket bilgileri ve açık adresi, mobil uygulamaları (IOS/Android), güvenlik (2FA vs gibi), sosyal medya takipçi sayıları, aylık ziyaretçi sayıları ve Alexa TR değerleri gibi çok sayıda tarafsız kriter kullanıyor. Belirlenen kriterler doğrultusunda ise puanlama her 3 ayda bir güncelleniyor.

Tüm bunların yanında 21 Milyon kullanıcıları gündemi de platform üzerinden takip edebiliyor. Haberler sekmesinden gündem ile ilgili önemli başlıklara ve son dakika gelişmelere ulaşılabilir. Ayrıca yeni yayınlanan haberler ana sayfaya canlı olarak düşüyor.