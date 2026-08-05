AK PART’’DE MHP’DE ŞEHİTLERE VE YAKINLARINA KARŞI SAYGISIZLIK YAPMIYOR AKSİNE YENİ ŞEHİTLERİN OLMAMASI VE ANALARIN AĞLAMAMASI İÇİN TERÖR’Ü ONURLU VE DEVLET CİDDİYETİNE UYGUN OLARAK İLERLİYOR…

Terör örgütü kurucusu Abdullah Öçalan 2 sene önce artık silahlı mücadele devri bitti. PKK kendisin fes edip silahları yakacak deyip sözünde durması ve MİT’ten gelen saha raporları sonucu süreç planlandığı gibi başarılı bir şekilde ilerliyor.

Üç beş küçük marjinal parti dışında TBMM’de grubu olsun veya olmasın çok sayıda siyasi parti sürece destek veriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Dünyadaki bütün devletler eninde sonunda yaptıkları mücadeleler ile beraber günün sonunda terör örgütleri ile bir masa etrafında ülkenin selameti için uzlaşarak terör faaliyetlerini terk ettiklerini imza altına alıyorlar.

Dünyada hiçbir devlet kendimi fes edeceğim diyen bir örgüte yok etme diyemez. Yine silahlarımı yakıyorum diyen terör örğütüne de nede yok silahlarını bırakma diyemez.

O KADAR ŞEHİDİMİZ VAR BOŞUNAMI ŞEHİT OLDU ÇIKIŞI YAPANLARA DA ŞUNU SÖYLEMEK GEREKİR

Hiçbir şehidimiz boşuna şehit olmadı. Bugün bayrağımız özgür bir şekilde dalgalanıyorsa, ezanlarımız özgür bir şekilde minarelerde okunuyorsa bizler Edirne’den Ardahan’a kadar özgürce gezebiliyorsak hiçbir evladımız boşuna şehit olmamıştır.

Ülkemizin yarım asırlık dış mihrakların her türlü desteği verdiği PKK terör örgütü bugün kendini fes etmeye karar vermişse şehiterimizin cansiparane bir şekilde savaşıp şehit olmak pahasına ortaya koydukları başarıdan dolayı değdil de nedir? endir.

PKK Terör örgütü tek taraflı olarak kendimi fes ediyorum dedikten ve silahları yaktıktan sonra devlete, hükümete, Ak Partiye ,MHP’ye düşende tamam demektir. Kimse bu konuda hükümeti, Ak Partiyi ve MHP’yi haksız olarak bu konuda eleştirişe toplumda karşılık görmez.

TOPLUMUN BİR KESİMİ AK PARTİ VE MHP’NİN 14 MAYIS 2023 SEÇİMLERİNDEN ÖNCE EN GÜÇLÜ RAKİPLERİ CHP’NİN DEM İLE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI SÖYLEYEREK MUHELEFEİ SERT ELEŞTİRDİKLERİNİ İFADE EDEREK TEPKİ GÖSTERİYORLAR …

Sert siyasi dilin iyi olmadığını iddia ederek Ak Parti ve MHP’yi eleştirenleri makul karşılamak gerekirse her devlet eninde sonunda kendi başına bela olan terör ile azami müştereklerde anlaşarak terörün bitirilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin hiç şüphesiz ki ülkemizin yararına olacağı kesindir.

Hiç bir siyasi parti kendi küçük oy hesapları için ülkeyi her konuda zora sokan terörün bitmesinde kimsenin kaybı yok. Ancak terörün devamında hiç kimsenin yararı olmayacaktır.

19 Yıldır sokak röportajı yapıyoruz. Son iki yıldır özellikle Kürt vatandaşları sokak röportajlarımızda eğer terör biterse oyumu MHP veya Ak Partiye vereceğim, keşke samimi olunsa bu kan ve gözyaşı süreci bitse diyenlerin sayısı az değil.

İstanbul Times Medya Grubu olarak elini değil gövdesini taşın altına koyan MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli’ye, Ak Parti Lideri ve cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok teşekkür ederiz.

Dikkat edin Terörsüz Türkiye sürecini bitirmek isteyene başta siyonistler olmak üzere bütün emperyalist devler bizim daha 50 sene bu terör ile boğuşmamızı isteyenlere teslim olmayacağız.

Terörsüz Türkiye ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)