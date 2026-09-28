Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi Akdeniz salonunda kıyılan nikahın şahitleri arasında Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mali müşavir Mustafa Yalçınkaya’ da vardı.

Gelinin amcası Nail Arıbuğa daha önce Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanlığında mahalle başkanlığı ve ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptığı için bir çok siyasetçi nikaha katılarak Arıbuğa ve Sahin ailelerini mutlu gününde yalnız bırakmadılar.

Nikahı kıyan Zeytinburnu belediye başkanı Ömer Arısoy şunları söyledi “Öncelikle Arıbuğa ve Şahin ailesinin yakınlarına hoşgeldiniz diyorum. Gelinin amcası Nail Arıbuğa ile uzun süre beraber siyaset yaptık. Kısa bir süre önce yeğenimin nikahı var kıyar mısınız dedi hay hay dedim. Bu nikahı kıymaktan dolayı çok mutluyum. Genç kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar dilerim” dedi.

Başkan Arısoy Nikahı kıydıktan sonra evlilik cüzdanını Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya’ya takdim etti.

Yalçınkaya ‘da yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi “Öncelikle takdim için evlilik cüzdanını bana veren Belediye başkanımız Ömer Arısoy’a teşekkür ederim. Genç kardeşlerime bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Gelini damada her ikisini de Allah’a emanet ediyorum” dedi.

İstanbul Times Medya grubu olarak genç kardeşlerimiz Serap ve Burak’a bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)