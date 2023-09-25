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Sarıyer Edebiyat Yolculuğu Sona Erdi

Boğazda kitap ile deniz kokusunu buluşturan Uluslararası 10.Sarıyer Edebiyat Günleri, Haydar Aliyev Parkı’nda yapılan muhteşem ödül töreni ve Barabar konseriyle son buldu. Birçok usta ismin yanı sıra 300 yazar ve 32 yayınevinin katıldığı etkinlikte, her yıl verilen Beyaz Martı Edebiyat Ödülü bu yıl Ayfer Tunç’un oldu. Etkinliğin onur ödülü ise usta oyuncu Müjdat Gezen’e verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Eylül 2023 Pazartesi 08:59
Sarıyer Edebiyat Yolculuğu Sona Erdi
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Tüm sanatseverleri Sarıyer’de bir araya getiren Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri, yapılan çeşitli etkinliklerin ardından son buldu. Yedi ayrı dilde şiirlerin seslendirildiği “Uluslararası Şiirlerle Umut ve Barış Yolculuğu” dinletisiyle başlayan Program usta oyuncu Müjdat Gezen’in interaktif söyleşisiyle devam etti. Son olarak Mustafa Çevikdoğan’ın moderatörlüğünde “Saklı’dan Kuru Kız’a Ayfer Tunç’la Edebiyat Serüveni Üzerine “ söyleşisi gerçekleşti. Masal çadırında ise; Ayla Kayacan, Olcay Açıkgöz ve Gürkan Alp çocuklar için birbirinden güzel masallar okudu. Etkinlikte Ayfer Tunç,“Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü”nün sahibi oldu. Ayrıca etkinliğin onur konuğu Müjdat Gezen ve Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nda derece girenlere de ödülleri takdim edildi. Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri Barabar konseriyle son buldu.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner -Sarıyer - İstanbul 

AŞK, DOSTLUK, BARIŞ BİZLERİ BİRBİRİMİZE BAĞLAR

Program, “Uluslararası Şiirlerle Umut ve Barış Yolculuğu” şiir dinletisiyle başladı. İlk olarak sahneye çıkan etkinliğin moderatörü Bilgi Çengelli, “ Sarıyer Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 10. Uluslararası Sarıyer Edebiyat Günleri’nde hep beraber olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Başta Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sarıyer, adeta bilimin, sanatın, kültürün ve edebiyatın merkezi konumundadır. Dil, din, ırk, renk ve kültür olarak birbirimizden farklıyız. Ancak hepimizin hissettiği ortak duygular aşk, dostluk, barış, umut bizleri birbirimize bağlar, kültürler arasında köprüler kurar, dünyayı güzelleştirir” dedi. Konuşmanın ardından Belçikalı şair Kathleen Tillie, Alman şair Acrilla Zhang, Iraklı şair Kemal Beyatlı, Arnavut şair Roksana Xheka ve Türk şair Leyla Işık barış şiirlerini edebiyatseverler için seslendirdi.

SARIYER’E NAZIM VE NERUDA HEYKELİ DİKECEĞİZ

Dinletiye konuk olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, “Pablo Neruda ve Nazım Hikmet, ikisi de vatan şairidir. En büyük arzuları bir araya gelmekti. Biz bunu vasiyet olarak aldık. En yakın zamanda hayata geçireceğiz. Her 15 Ocak’ta Nazım’ı Tarabya’dan yolcu ederiz. O noktaya ikisinin de olduğu bir heykel dikeceğiz” şeklinde konuşarak Pablo Neruda’nın Nazım Hikmet için yazdığı şiiri okudu.

MÜJDAT GEZEN’E ONUR ÖDÜLÜ

Yüz Yüze söyleşiyle sevenleriyle buluşan usta oyuncu Müjdat Gezen, “Türk toplumunun en ihtiyacı olan şey diyalog. Bir türlü diyalog kuramıyoruz. Türkiye’de en büyük sıkıntı soru soramama sıkıntısı. İnsanlar soru sormaktan korkar mı? Bundan ürker hale geldi. Başka bir ülkenin vatandaşı olmayı hiç düşünmedim. Düşünmek zorunda kalan gençlere sesleniyorum, gitmeyin. Burası çok güzel bir ülke. Şu Boğaz’a bir bakın, şu topraklara bir bakın. Her şey elinizde, her şey halkta bitiyor” dedi. Söyleşinin ardından büyük ustaya Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri Onur Ödülü verildi.

OKURA ULAŞMAK KOLAY DEĞİL

Mustafa Çevikdoğan’ın moderatörlüğünde “Saklı’dan Kuru Kız’a Ayfer Tunç’la Edebiyat Serüveni Üzerine” söyleşisiyle sahneye çıkan Ayfer Tunç, “ Bugün olsa bu kadar kolay edebiyat dünyasında çıkış yapmam mümkün değil. Nitelik ve nicelik birbirine girmiş durumda. Okura ulaşmak bizim zamanımızdaki kadar kolay değil. Edebiyat yayıncılığı da popülizme teslim oldu. Pek çok iyi kitabı atladığımızı fark ediyorum. Bunlar edebiyat için olumsuz gelişmeler. Hikaye insanın temel ihtiyaçlarından biri. Yeni bir zamanın içindeyiz. Gerçekleri kabul edip ona göre durum değiştirmek gerekli” dedi.

BEYAZ MARTI EDEBİYAT ONUR ÖDÜLÜ AYFER TUNÇ’UN

İmza günleri, söyleşiler, şiir teknesi, şiir hatları, sergi ve konserlerle renklenen etkinliklerde Sarıyer Edebiyat Günleri ile özdeşleşen “Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü” de sahibini buldu. 2014 yılından bu yana verilen “Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü” Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Vedat Türkali, Murathan Mungan, İnci Aral, Ahmet Ümit ve Latife Tekin’in ardından bu yıl Ayfer Tunç’un oldu.

ÖYKÜLER ÖDÜL ALDI

Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin final etkinliğinde Fakir Baykurt Öykü Yarışması’nı kazananlar da ödüllerine kavuştu. Ödül töreni öncesi konuşan Başkan Genç, Fakir Baykurt’u andı. 4 dalda 240 öykü, 71 öykü kitabının değerlendirildiği yarışma sonucunda dereceye girenler, ödüllerini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Işık Baykurt’un elinden aldı. Yarışma kapsamında “Fakir Baykurt Öykü Kitabı Ödülü” Polat Özlüoğlu’nun kaleme aldığı “Annem, Kovboylar ve Sarhoş Atlar” kitabına verildi. Ortaokul kategorisinde “Ay’ın Gölgesi” öyküsüyle Aylin Uçar, lise kategorisinde “Saksıda Teyzem” öyküsüyle Irmak Titiz, yetişkin kategorisinde ise “Turacı Yakmak” öyküsüyle Emrah Kanlıkama birinciliği göğüsledi.

USTA YAZARLAR İMZA GÜNÜNDE

Uluslararası 10. Sarıyer Edebiyat Günleri’nin son gününde; Murathan Mungan, Özge Özberk, Adnan Özyalçıner, Murat Ağırel, Sinan Akyüz, Mine Söğüt, İsmail Arı, Mısra Öz, Yavuz Ekinci, Halil Genç, David Simpson, Bora Serdar, Zeynep Aliye, Ali Avcu, Nurdan Bağrıaçık, Bilge Uzun, Sinan Duman, Birol İnan Mona, Doğan Akdoğan ve daha bir çok yazar okuyucularıyla buluştu.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 25.09.2023 16:09
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