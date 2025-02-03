Sarıyer Belediye Meclisi’nin şubat ayı toplantılarının ilk birleşimi gerçekleşti. Mecliste görüşülecek gündem maddelerinin ilgili komisyonlara havale edildiği meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla, ülkemizdeki deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

İstanbul Times Haber Merkezi - İstanbul

Sarıyer Belediyesi Destek Hizmetleri’nde görev yapan Hüseyin Türkeli’nin erken yaşta hayata veda etmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Başkan Aksu, “Çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

“DEPREME KARŞI TÜM KURUMLAR ÜZERİNE DÜŞENİ DERHAL YAPMALI”

Merkezi yönetim başta olmak üzere, yerel yönetimler ve ilgili tüm kurumların deprem gerçeğini bir an bile unutmaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Aksu, “Ülkemiz deprem kuşağında, yaşadığımız il İstanbul fay hattı üzerinde. Deprem gerçeğinin yanında depreme dayanıksız binalarımız da çok fazla. İlçemiz de de bizleri bekleyen sorunlar var. Geri görünüm etkilenme bölgesi ile ilgili planlarımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde oy birliği ile geçmesine rağmen hala çeşitli kurulların onayını bekliyor.

Sarıyer Belediyesi olarak tüm mahallelerimizle ilgili planlarımız hazırlanıyor. Bu konuda zaman zaman komşularımızı da bilgilendiriyoruz. Ancak iş sadece planların hazırlanması ve onaylanmasıyla bitmiyor. İlçemiz geri görünüm, ön görünüm, sit alanı, tabi varlıkları koruma vb. özelliklere sahip alanlardan oluşuyor. Bu yüzden sadece bize bağlı olmayan ilgili kurum ve kurulların da onayını gerektiren konular karşımıza çıkabiliyor. Ben meclisteki tüm siyasi parti temsilcilerimize, ilgili kurumlara buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Sağlıklı ve güvenli kentlerin inşası için bizimle iş birliği içinde olunması, başta deprem olmak üzere toplumu derinden yaralayacak olayların önüne geçmek için elzem hale gelmiştir” dedi.

“KARTALKAYA YANGININDAN SORUMLU OLAN HERKES YARGILANMALIDIR”

Kartalkaya’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden 36’sı çocuk 79 vatandaşımızın toplumun vicdanında derin bir yara bıraktığını belirten ve böyle büyük acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Başkan Aksu, “Hiçbir gerekçe öne sürmeden başta otelin sahibi olmak üzere tüm sorumluların tespit edilmesi gerekir. Sorumluların bulunması, acılı ailelerin yakınlarını belki geri getirmeyecek ancak bir nebze de olsa acılarını hafifletecektir. Yangın sonucunda Sarıyerli ikisi kadın, ikisi çocuk olmak üzere dört komşumuzu kaybettik. Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Gündem ile ilgili konulara de değinen Başkan Aksu, son günlerde özellikle gazeteciler başta olmak üzere belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasetçilere yönelik tutuklamalarla ilgili ise şunları söyledi: Herhangi bir suçu işlediği hukuk çerçevesinde kesinliğe ulaşmış, tüm soruşturma süreçleri tamamlanmış tutuklamalar olabilir. Ancak işlediği suç henüz sabit hale gelmeden kişinin hak ve hürriyetlerinden mahrum bırakılmasını hukuk açısından doğru bulmuyoruz.

“KOMŞULARIMIZIN KAYNAKLARINI KOMŞULARIMIZA HİZMET ÜRETMEK İÇİN KULLANACAĞIZ”

Geçtiğimiz günlerde bir mülkiye müfettişi ve şu an da dört sayıştay müfettişinin çalışmalarla ilgili denetimlerini yaptıklarını ve göreve geldikleri günden bugüne her hangi yanlış bir işin altına imza atmadıklarının raporlandıklarını belirten Başkan Aksu, “Tüm komşularımızın şunu bilmesini istiyorum. Sarıyer Belediyesi olarak alnımız açık bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz.

Komşularımızın kaynaklarını, komşularımızın ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler üreterek en doğru şekilde çalışacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. İlçemizde hizmetlerimiz kesintisiz devam ederken, projelerimizi de hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kireçburnu’nda yapımı bitmek üzere olan gündüz çocuk bakımevimizi çok yakında açıyoruz. Yine biz göreve gelmeden önce Kazım Karabekir Mahallemizde temeli atılan kreşimizin yapımına başlıyoruz. Kocataş Mahallemizin Kılıçpınar yolu üzerinde bir yürüyüş yolu yapıyoruz.

Kazım Karabekir Mahallemizdeki SAGEM’in muhtarlığın olduğu yere alınmasıyla ilgili proje çalışması başlattık. Oradaki semt evini de taziye evi olarak yeniden düzenleyeceğiz. İlk Kent Lokantamızı Çayırbaşı’nda yapacağız. İki sosyal tesisimiz bitmek üzere. Şimdiden komşularımın 13 Şubat’ta idrak edeceğimiz Beraat Kandili mübarek olsun diyorum. Ayrıca tüm komşularımızın 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutluyorum. Mübarek Ramazan Ayı için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber AjansI (İTHA )