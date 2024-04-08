31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminin ardından Sarıyer Belediyesi Meclisi, 2024-2029 döneminin ilk oturumu Sarıyer Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirdi. Yapılan ilk toplantıda meclis komisyonları görev dağılımını gerçekleştirdi. Başkan Mustafa Oktay Aksu, meclisin açılış konuşmasında yeni dönemin tüm Sarıyerlilere hayırlı olmasını dileyerek, “Hem Sarıyer’de, hem İstanbul'da, hem Türkiye'de aldığımız büyük bir sorumluluk ile bu teveccühe, bu ilgiye, bu desteğe layık olmak için daha fazla çalışacağız.” dedi.

Sarıyer Belediye binası Atatürk heykelinin önünde yapılan törenden Meclis Salonu'nda gerçekleşen oturum öncesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlar için 1 dakikalık saygı duruşuna geçildi ve İstiklâl Marşı'nın okundu.

“Hepinizin katkıları bizim için çok kıymetli olacak”

Meclis oturumunun açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Mustafa Oktay Aksu, “Sevgili komşularım ilk belediye meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle yeni dönem hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönem için görev alan tüm meclis üyesi arkadaşlarımı kutluyor ve tebrik ediyorum. Sarıyer’imize yeni hizmetler üreteceğimiz yeni dönemimiz hayırlı uğurlu olsun. Her birinizin katkısı çok kıymetli olacak’ dedi.

“Komşularımızın teveccühüne layık olmak için çalışacağız”

Sağduyu ve sükûnet içerisinde bir yerel yönetim seçim sürecini yaşadıklarını ifade eden Başkan Mustafa Oktay Aksu, “Çünkü halkımızın teveccühünün bizlerden yana olacağına, önemli olanın gönüllere girebilmek olduğuna inandık. Dolayısıyla bu seçim sürecinde en alttan en üst düzey göreve kadar bütün çalışma arkadaşlarımıza, çok kıymetli kamu görevlilerine, siyasi parti görevlilerine teşekkür ediyorum. Bu sağduyuyu hepimiz sağlamış olduk. Seçim sonucunda komşularımızın teveccühü ile yeni dönemde görevlendirildik. Bunun vermiş olduğu büyük sorumluluk ile hem Sarıyer’de, hem İstanbul'da, hem Türkiye'de bu teveccühe, bu ilgiye, bu desteğe layık olmak için çalışacağız” diye konuştu.

“Komşularımızın bayramını kutluyoruz”

Başkan Aksu, konuşmasını şöyle sürdürdü: Mazbatamızı aldıktan sonra belediyemizin önünde gerçekleştirdiğimiz gönül soframızda binlerce komşumuz ile bira araya gelerek seçim sevincimizi paylaştık. Komşularımızla buluşmalarımıza devam ediyoruz. Yeni çalışma döneminin tüm komşularımıza ve Sarıyerimiz’e hayırlı olmasını diliyor, tüm komşularımın ve çalışma arkadaşlarımın Ramazan Bayramı’nı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı şimdiden en içten dileklerimle kutluyorum.

Başkan Mustafa Oktay Aksu’nun gerçekleştirdiği açılış konuşmasının ardından Meclis Komisyon Üyeleri, Meclis Başkanvekilleri, Kâtip ve Encümen Üyeleri'nin seçimi gerçekleştirildi.

Oylamalar sonunda, Meclisin yeni organizasyon şeması şu şekilde oluştu;

Meclis 1. Başkan Vekili Meltem Yücel Pir

Meclis 2. Başkan Vekili Numan Ülker

Encümen Üyeleri

Alihan Genç

Nurhayat Şen

Ferrah Güner

Katip Asil Üyeler

Sunay Sevinç

Zana Gümüş

Katip Yedek Üyeler

Nilgün Güneri

Birgül Tekçe

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili

Ersin Özer

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili

Abdullah Erol Akkuş

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)