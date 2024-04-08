ÖNCEKİ DÖNEM 14 MECLİS ÜYESİ OLAN CHP'NİN BU DÖNEM 16 MECLİS ÜYESİ OLUNCA KISA SÜRELİ BİR YER KRİZİ YAŞANDI BAŞKAN ARISOY'UN BİR SONRAKİ MECLİSTE BU SORUNU ÇÖZERİZ SÖZÜ İLE MİNİK KRİZ TATLIYA BAĞLANDI...
Saygı duruşu ve İstklal Marşı okunurken Afganistan Türkmenlerinden Türk vatandaşı Ak Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi iş insanı Abdulkerim Turdi'nin elini kalbine götürmesi güzel bir anı olarak karelere yansıdı.
İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner -Zeytinburnu - İstanbul
Muhabirimiz meclis toplantısından sonra telefon ile görüştüğü Ak Parti Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi Abdulkerim Turdi ye bizler saygı duruşu ve istiklal marşı okurken hazır ol vaziyetinden dururken siz sağ elinizi kalbinize götürmüş şekilde saygı duruşunda bulundununuz ve istiklal marşı okudunuz bunun bir manası var mı diye sordu.
İş İnsanı meclis üyesi Abdulkerim Turdi elbette var anlatayım size Türkistan coğrafyasında bütün şehitlerimize saygıda bulunurken ve milli marş okunurken sağ elimizi kalbimizin üstüne koymanın manası şehitlerimizi bütün kalbimle rahmetle yad ediyorum ve istiklal marşında yazılan bütün sözlere kalbimle inanıyorum demek için sağ elimizi kalbimizin üstüne götürürüz şekline konuştu.
İlk Meclis toplantısında 5393 sayılı belediye kanunu'nun 19.Maddesi uyarınca 1. ve 2.meclis Başkan Vekilleri seçildi.
Yapılan oylamada Ak Parti Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi iş insanı Cüneyt Tezcan 1.Meclis Başkan vekili olarak seçildi. Beytullah Bıyık ise 2.başkan vekili olarak seçilmiş oldu.
Aynı Toplantıda Meclis Katip üyeleri,Encümen ve ihtisas komisyon üyeleri seçilmiş oldu.
Toplantıda 13 madde ilk meclis oturumunda karara bağlandı.
Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner