Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yapmak ve basın mensuplarıyla buluşmak amacıyla Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Nurettin Koç

“ALT VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

Toplantıda göreve geldikleri gündün bugüne geçen 250 günde ilçede hayata geçirdikleri projeleri ve çalışmaları anlatan Başkan Aksu, göreve gelmeden önce Sarıyerlilerin yolların asfaltlanması ile ilgili öncelikli talebine yanıt olmaya çalıştıklarını ifade ederek, “ilçe genelinde her noktaya müdahale etmeye çalışıyoruz. İlçemiz geniş bir alana sahip.

Bu konuda ihtiyaç çok büyük. Yaptığımız çalışmaların etkisi hemen görülmüyor. Tüm komşularımızın bilmesini isteriz ki çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi. İlçe genelinde bugüne kadar 3.203 metre kare duvar çalışması yaptıklarını belirten Başkan Aksu, “En çok ihtiyaç duyulan çalışmalardan biri de merdiven çalışmasıydı. Şu ana kadar 2.506 metre tül merdiven çalışması yaptık. Altyapı çalışmalarında atık ve yağmur suyu çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

Beton parke ve yol tretuvar çalışmalarımız 10.627 metre kareyi buldu. FSM ve Baltalimanı mahallelerinde iki yüz hanenin yaşadığı içme suyu sorunu sona erdi. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye’mize de teşekkür ediyoruz. Sarıyer’e yakışan meydan düzenlemesinin birinci etabı tamamlandı. Şimdi Orduevi ile İDO İskelesi önünü ve parkı kapsayan ikinci etap devam ediyor.

Köyler bölgesinde Garipçe, Rumeli Feneri, Kısırkaya ve Demirciköy ileri atık su arıtma tesisleri için çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Çalışmalar tamamlandığında köyler bölgesinde yaşanan altyapı sorunu tarihe karışacak” dedi.

“KOMŞULARIMIZIN İHTİYAÇ VE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA HİZMETLER ÜRETİYORUZ”

İlçe genelinde eğitim, sosyal yaşam, kültür ve sanat faaliyetlerinin de aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Aksu, “Belediyemizin kendisine ait önemli bir eksikliği de sosyal tesis konusuydu.

Pınar Mahallesi ve Kireçburnu’nda başlayan çalışmalar ile iki şubeyi komşularımızın hizmetine açacağız. Çay, kahve, meşrubat gibi içeceklerin yanı sıra çeşitli yemek alternatifleri de uygun bütçeyle sunulacak.

Belediyemize ait Sahra Mutfağı ve Aşevi’ni hizmete açtık. Günlük 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak kapasiteye sahip. Taziye yemeklerimiz ve gündüz bakımevi öğrenci yemeklerimiz aşevimizden çıkıyor. İhtiyaç sahibi komşularımıza da buradan yemek ulaştıracağız. Sosyal destek ekiplerimiz engelli ve yaşlı komşularımızın ihtiyaçlarını belirlemek üzere 482 ev ziyareti gerçekleştirdi.

Yerinde tespit ile hem taleplerine yanıt verdik hem de komşularımızı kayıt altına aldık. İlçe okullarında eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs desteği veriyoruz. 7.500 öğrenciye ulaştık. İlk defa hayata geçen Sarıyer Dijital Kart projesi ile komşularımız sosyal imkânlara erişim sağlarken Kalp Vakfı ile anlaşmamız doğrultusunda yüzde 25 indirimden faydalanabilecekler.

Ayazağa’dan Hamidiye ve Etfal Hastanesi’ne ulaşımda zorluk yaşayan komşularımız için ücretsiz ring seferlerini hizmete koyduk. Günde 5 ring sefer ile her ay yüzlerce komşumuza destek oluyoruz. Tüm hizmetlerimiz komşularımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda üretiliyor” dedi.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını tek tek yanıtlayan Başkan Aksu, çalışmalarını kamuoyuna objektif ve tarafsız şekilde aktaran tüm basın çalışanlarına işlerinde başarılar dileyerek, basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)