Eğitimde fırsat eşitliğini ilke edinen Sarıyer Akademi yeni sınav tarihlerini açıkladı. 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi öğrencilerini almaya hazırlanan Sarıyer Akademi, 7,8,11 ve 12. sınıf öğrencilerini belirlemek üzere yapılacak olan kurum kabul sınavlarını 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirecek.

6,7,10 VE 11. SINIFTA OKUYANLAR BAŞVURU YAPACAK

Şu anda 6,7,10,11. sınıfta okuyan öğrenciler, 2025-2026 döneminde yapılacak olan okul destek LGS Hazırlık ve YKS Hazırlık süreçleri için Sarıyer Akademi Kurum Kabul Sınavlarına girebilecekler.

Sınav için başvurular, 24 Ocak 2025 Cuma (yarın) başlayacak ve 14 Şubat 2025 Cuma mesai bitiminde sona erecek. Sarıyer Akademi resmi web sitesi olan www.sariyerakademi.com adresinden başvurularını yaparak sınava girecek olan öğrenciler, sınav tarihine kadar işlenmiş olan konu ve kazanımlardan sorumlu olacaklar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)