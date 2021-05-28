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RTV-2 Silikon Nedir? RTV-2 Silikon Nasıl Yapılır? Kullanım Alanları Nelerdir?

RTV-2 silikonu uygulandığı kalıba yapışmamasıyla bilinen bir kalıp silikonudur. Bu ürünün en önemli özelliklerinden biri uygulandığı alanda silikonun kendinden ayrılmasını sağlamasıdır. RTV terimi İngilizcede Room Temperature Vulcanizing kelimelerinden geliyor. Yani Türkçede oda sıcaklığında kürleşen anlamına gelir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mayıs 2021 Cuma 17:00
RTV-2 Silikon Nedir? RTV-2 Silikon Nasıl Yapılır? Kullanım Alanları Nelerdir?
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Bu silikonlar oda sıcaklığında katalizör ile bir araya geldiğinde 24 saat sonra kauçuk halini alır. Sıcaklık arttıkça silikon ve katalizörün tepkimeye girme hızı artar. Yani ortam sıcaklığı arttıkça silikon reçinenin kauçuk kalıp haline gelme süresi kısalır. Ortamın 25 dereceden düşük olması durumunda ise bu süre daha uzun sürebilir.

RTV-2 Silikon Nasıl Yapılır?

Silikon kalıplar çok farklı sertliklerde üretilebilir. İhtiyacınız olan sertliğe göre reçine kullanarak kalıp üretimi gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak silikon reçine ve katalizör steril bir alanda bir araya getirilir ve karıştırılır. Karışım sırasında genellikle el mikseri ve spatula kullanılır.

Söz konusu karıştırma işlemi oda sıcaklığında yapılmalıdır. Daha sonra 30-40 dakika kadar jelleşmesi beklenir. Bu süre sonunda karışımı büyük kalıplara dökebilirsiniz. Oda sıcaklığının üzerinde bir ortam sıcaklığı varsa 30 dakika süre daha kısa olabilir. Ortaya çıkan silikonu karışım için daha önce hazırladığınız modele dökerek bu modelin şeklini almasını sağlayabilirsiniz. Aradan 24 saat geçtikten sonra kalıp hazır hale gelebilir. RTV-2 silikon çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.

RTV-2 Silikon Kullanım Alanları Nelerdir?

Dayanıklı yapısı, uygulandığı modele yapışmaması gibi özellikler sayesinde RTV-2 silikon çok geniş bir alanda kullanılmaktadır.

RTV-2 silikon kullanım alanları şöyle sıralanabilir;

  • Polyester
  • Alçı
  • Beton
  • Poliüretan
  • Düşük alaşımlı metal
  • Mum
  • Sabun ve kokulu taş
  • Seramik
  • Epoksi
  • Porselen
  • Çikolata
  • Şeker
  • Hediyelik eşya
  • Otomotiv
  • İnşaat gibi farklı sektörlerde kullanılır.

RTV 2 silikon gıda sektöründen inşaat sektörüne, otomotiv sektöründen endüstriyel birçok sektöre kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Çok düşük maliyetli bir ürün olmasının yanında esnekliği sayesinde kullanım alanı her geçen gün daha da artmaktadır. RTV-2 kalıp silikonu ülkemizde bilinirliğini sürekli arttırmakta ve daha çok tercih edilmeye başlanmaktadır.

RTV-2 Silikon Özellikleri Nelerdir?

RTV-2 silikon kalıp ayırıcı olarak birçok sektörde kullanılmaktadır. RTV-2 silikon özellikleri şöyle sıralanabilir;

  • Akışkan yapıya sahip bir malzemedir.
  • Uygulandığı yüzeye ve modele hiçbir şekilde yapışmaz.
  • Yüksek esneklik sağlayan ve geniş kullanım alanı olan bir üründür.
  • Kopmaya ve yırtılmaya karşı çok yüksek direnç gösterir.
  • Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.
  • Kimyasal dayanıklılığı ve direnci yüksektir.
  • Düşük çekme oranı vardır.
  • Uygulandığı modellerde çok hızlı bir şekilde kürleşir.
  • Çok uzun bir operasyon süresi sağlar.
  • Yüksek döküm sayısı elde edebilmeyi sağlar.
  • Çok ekonomik ve üretim maliyetli düşük bir kalıp silikonudur.

RTV-2 silikon kullanılan bir kalıpta kalıp ayırıcı ya da yağ kullanılmasına gerek kalmaz. Bu özelliği sayesinde kullanıldığı alanda çok önemli bir işlevsellik sunar.

RTV-2 Silikon Fiyatları

RTV-2 silikon fiyatları döküm sayısına göre değişiklik gösteriyor. Bu ürünlerde kalıp sayısı ürünün kalitesini belirliyor. Kalıp sayısı arttıkça RTV-2 silikon fiyatları da artış gösterecektir. RTV silikon üreticileri bu ürünü düşük maliyetlerle üretebilmektedir. Ancak fiyatları döviz kuru üzerinden belirlendiği için maliyetler de anlık olarak değişiklik gösterebiliyor.

RTV-2 kalıp silikonu diğer kalıp malzemelerine göre daha uygun maliyetli ve işlevsel malzemelerdir. RTV-2 silikonu fiyatları hakkında bilgi almak ve bu ürün hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için https://www.craftyapi.com/rtv2-kalip-silikonu adresine giriş yapabilirsiniz.

Son Güncelleme: 28.05.2021 17:13
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