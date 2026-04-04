Kentsel Dönüşüm Kredisi (Dünya Bankası Destekli)

Kredi Özellikleri

• Üst limit: 3.000.000 TL

• Vade: 180 ay (15 yıl)

• Faiz oranı: %0,69 (aylık)

• İlk yıl ödeme: ❌ Yok (1 yıl geri ödemesiz)

• Ödeme şekli: Müteahhit hesabına hak ediş usulü ile aktarılır

Başvuru Şartları

Başvuracak kişide şu durumlar olmamalı:

• Açık / devam eden icra kaydı

• Açık / devam eden takip kaydı

• Açık / devam eden haciz kaydı

Ayrıca:

• Aylık kredi taksiti / hane geliri oranı %70’i geçmemeli

Başvuru Süreci

• Başvurular irtibat ofisleri üzerinden yapılacak

• Ofis bilgilerine 👉 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden ulaşılabiliyor

• Başvurular Pazartesi günü başlıyor

Ek Avantajlar

Bazı gruplara faiz indirimi uygulanacak:

• Şehit ve gazi yakınları

• Farkkı yerde evi olmayanlar

• A sınıfı enerji verimli konut sahipleri

Önemli Notlar

• “Yarısı Bizden” kampanyası ile aynı kişi iki destekten birlikte yararlanamaz

• Ancak aynı binadaki farklı maliklerin farklı destekleri seçmesi mümkün

• Hibe + kredi programı için son tarih: 31 Aralık 2026

• Bu destekten yararlanmak için:

• En geç bu tarihe kadar riskli yapı tespiti yapılmış olmalı

Naci AY - İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi