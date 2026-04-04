Kentsel Dönüşüm Kredisi (Dünya Bankası Destekli)
Kredi Özellikleri
• Üst limit: 3.000.000 TL
• Vade: 180 ay (15 yıl)
• Faiz oranı: %0,69 (aylık)
• İlk yıl ödeme: ❌ Yok (1 yıl geri ödemesiz)
• Ödeme şekli: Müteahhit hesabına hak ediş usulü ile aktarılır
Başvuru Şartları
Başvuracak kişide şu durumlar olmamalı:
• Açık / devam eden icra kaydı
• Açık / devam eden takip kaydı
• Açık / devam eden haciz kaydı
Ayrıca:
• Aylık kredi taksiti / hane geliri oranı %70’i geçmemeli
Başvuru Süreci
• Başvurular irtibat ofisleri üzerinden yapılacak
• Ofis bilgilerine 👉 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden ulaşılabiliyor
• Başvurular Pazartesi günü başlıyor
Ek Avantajlar
Bazı gruplara faiz indirimi uygulanacak:
• Şehit ve gazi yakınları
• Farkkı yerde evi olmayanlar
• A sınıfı enerji verimli konut sahipleri
Önemli Notlar
• “Yarısı Bizden” kampanyası ile aynı kişi iki destekten birlikte yararlanamaz
• Ancak aynı binadaki farklı maliklerin farklı destekleri seçmesi mümkün
• Hibe + kredi programı için son tarih: 31 Aralık 2026
• Bu destekten yararlanmak için:
• En geç bu tarihe kadar riskli yapı tespiti yapılmış olmalı