Kentsel Dönüşüm Kredisi (Dünya Bankası Destekli)

Kredi Özellikleri

• Üst limit: 3.000.000 TL
• Vade: 180 ay (15 yıl)
• Faiz oranı: %0,69 (aylık)
• İlk yıl ödeme: ❌ Yok (1 yıl geri ödemesiz)
• Ödeme şekli: Müteahhit hesabına hak ediş usulü ile aktarılır

Başvuru Şartları

Başvuracak kişide şu durumlar olmamalı:
• Açık / devam eden icra kaydı
• Açık / devam eden takip kaydı
• Açık / devam eden haciz kaydı

Ayrıca:

• Aylık kredi taksiti / hane geliri oranı %70’i geçmemeli

Başvuru Süreci

• Başvurular irtibat ofisleri üzerinden yapılacak
• Ofis bilgilerine 👉 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden ulaşılabiliyor
• Başvurular Pazartesi günü başlıyor

Ek Avantajlar

Bazı gruplara faiz indirimi uygulanacak:
• Şehit ve gazi yakınları
• Farkkı yerde evi olmayanlar
• A sınıfı enerji verimli konut sahipleri

Önemli Notlar

• “Yarısı Bizden” kampanyası ile aynı kişi iki destekten birlikte yararlanamaz
• Ancak aynı binadaki farklı maliklerin farklı destekleri seçmesi mümkün
• Hibe + kredi programı için son tarih: 31 Aralık 2026
• Bu destekten yararlanmak için:
• En geç bu tarihe kadar riskli yapı tespiti yapılmış olmalı

Naci AY - İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi