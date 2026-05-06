Hayrat Vakfı ile Uluslararası Eğitimciler Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Genel Müdürlüğü'nün de destek verdiği "Aydınlık Yarınlara Projesi"nin Van'daki ödül töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Turan, 493 bin öğrencinin katıldığı proje hakkında: "Ekran zorbalığı ve algoritma zorbalığının gençlerimizi abluka altına aldığı bu dönemde, bu rakamın ne kadar kıymetli olduğunu bir daha hatırlatmak isterim." dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

Turan, gençlik konusunda Avrupa'nın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu demografik tehlikeye de dikkat çekti. Avrupa'daki nüfus krizini aktaran Turan, TÜİK ve BM verilerine atıfla Türkiye'nin de benzer bir sürecin eşiğinde olduğunu vurguladı.

Turan, gençliğin sayısal büyüklüğü kadar niteliğinin de önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Değeri olmayan, ahlakı olmayan, inancı olmayan, sadece müşteri gibi görülen bir gençliğin hiç kimseye faydası olmadığını Avrupa gördü." Psikiyatrist Prof. Nevzat Tarhan'ın "bugüne kadar hiç olmadığı kadar ergeni hastaneye yatırmak zorunda kalıyoruz" sözünü aktaran Turan, "Manevi bağışıklık sistemimizi güçlendirmek hem devletin hem milletin hem STK'ların hepimizin görevidir" dedi.

Van İki Kat Büyük Olacaktı

Van'ın kendine özgü bir şehir olduğunu vurgulayan Turan, kentin tarihi ve kültürel derinliğine dikkat çekti. Turan, “Birisine ‘Van’ dediğinizde, adeta haritamızın süsü gibi olan Van deniziyle beraber anında bulur” diyerek kentin Türkiye'nin medeniyet coğrafyasındaki özel yerine işaret etti. 2011 depremini ve terörün Van'a verdiği kayıpları da ele alan Turan, "Belki terör olmasaydı, bugün Van iki kat daha büyük olacaktı" dedi.

Terörsüz Türkiye

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de önemli mesajlar veren Turan, "Terör tasfiye edilmeden bu ülkede gençlerimizin umudunun canlı olması mümkün değildir" dedi. Terörün Van'a ve Türkiye'ye verdiği kayıpları da dile getiren Turan, "Terörün bu ülkeye öyle bir maliyeti oldu ki bunu parasal olarak açıklamanın imkânı yok. Umudumuzu kaybettik, heyecanımızı kaybettik, zamanımızı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sürece katkısını değerlendiren Turan, "Sayın Bahçeli'ye, Sayın Erdoğan'a sitem edilmedi mi? Ama cesaretle adım attılar. Terörsüz Türkiye'nin kapısını açtılar" dedi. Silah bırakma törenini olumlu karşıladığını belirten Turan, sürecin kalıcılığı için de net mesaj verdi: "Silah bırakılmalı ama bu, fakat'sız olmalı, ama'sız olmalı."

Dil de bir silahtır

Turan, sürecin sadece dağdaki silahlarla sınırlı olmadığına da vurgu yaptı. İlgili siyasi aktörlere dil ve söylem konusunda da çağrıda bulunan Turan, "Bakınız, dil de bir silahtır. Ve dil birçok zaman silahtan daha tehlikeli, daha etkili bir silahtır. O yüzden zihinlerdeki, dildeki silah bitmeden dağdaki silahı bitirmenin de çok bir anlamı yoktur" dedi. "Dilinizi revize edin, anlayışınızı, yaklaşımınızı revize edin" çağrısında bulunan Turan, sürecin başarıya ulaşmasının geleceğe ait ciddi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Urfa'daki sözde doğum günü etkinliklerini ve tahliye olan teröristlerin konuşturulmasını eleştiren Turan, "Bu ülkenin geleceğine, Terörsüz Türkiye'ye hizmet etmez" dedi. İlgili siyasi aktörlere doğrudan çağrıda bulunan Turan, "Ne olur cesur olun, ne olur samimi olun. En azından Sayın Bahçeli kadar, en azından Sayın Erdoğan kadar kararlı olun" dedi.

Göçü Yönetiyoruz

Göç konusuna da temas eden İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir dönem 3 milyon 700 bine kadar çıkan Suriyeli göçmen sayısının bugün 2 milyon 283 bine gerilediğini açıkladı. Göçü bir sorun olarak değil, doğru yönetildiğinde ülkenin geleceğine katkı sağlayacak bir alan olarak gördüklerini vurgulayan Turan, "Artık bu ülkede göçü sorun olmaktan çıkarıp bir başarı hikayesinin başlığı olsun istiyoruz" dedi. Bölgedeki gelişmelere bağlı olarak göç baskısının artabileceğini de değerlendiren Turan, tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Van'dan Çağrı

Çanakkale doğumlu olduğunu hatırlatan Turan, Türkiye'nin doğusu ve batısına eşit mesafede durduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Batı'da ne konuşuyorsak doğuda onu konuşuyoruz. Çanakkale için ne istiyorsak Van için onu istiyoruz. Bu ülkenin geleceğinde bir daha silah gibi, terör gibi ekonomimizi, insanımızı, geleceğimizi mahveden kapıları açmayın. Türküyle, Kürdüyle, doğusuyla, batısıyla biz kalkınmaya, müreffeh bir Türkiye inşasına hazırız" dedi.

Turan, konuşmasının sonunda, projeye emeği geçen Hayrat Vakfı, Uluslararası Eğitimciler Derneği ve Van Valiliği'ni tebrik etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)