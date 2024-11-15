‘1998 ruhuyla özümüze döneceğiz’ diyerek seçim startını veren Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 13. Dönem Genel Başkan Adayı Orhan Güngörür, 16 Kasım'da Yeşilköy Wow Hotel'de düzenlenecek olan Genel Kurul öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Seçimden başarıyla çıkacağına gönülden inanan Güngörür, ASKON'u yeniden güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Çeyrek asırlık bir tarihe sahip olan ASKON’un daha da gelişip büyüyeceğine inanan Güngörür, iş adamları derneğinin bayrağını zirvede dalgalandıracağını belirtti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

‘ASKON’U ÖZÜNE DÖNDÜRECEĞİZ’

13. Dönem ASKON Genel Kurulu’nun üyeler için tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Güngörür, "Uzun süredir yürüttüğümüz seçim çalışmalarının sonuna geldik. 16 Kasım'da delegelerimiz ve üyelerimizle buluşacağız. Ben ve ekibim projelerimizi hazırladık. ASKON’u özüne döndüreceğiz ve 26 yıldır dalgalanan ASKON bayrağını zirvede tutacağız.

Bizim yönetimimizde, eski ve yeni üyelerin tamamı kazanacak. İyi ve kötü günlerinde her zaman yanlarında olacağız. Birlik ve beraberlik içinde ilerleyeceğiz. Üyelerin taleplerini dinleyecek ve sorunlara çözümler üreteceğiz.

Ekonomik olarak güçlenen ve ülkesini kalkındıran bir ASKON olacağız. Türkiye tarihine damga vuracak bir işadamları topluluğu olacağız. Şeffaf ve adaletli bir yönetim anlayışı ile yenilikçi fikirlerle hareket edeceğiz. Gelin, birlikte adımızı ASKON'un tarihine altın harflerle yazdıralım. Desteklerinizi bekliyor, Genel Kurul’un hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

ORHAN GÜNGÖRÜR VE EKİBİNİN PROJELERİ

ASKON Genel Başkan Adayı Orhan Güngörür hayata geçirmek istedikleri projelerini şu şekilde sıraladı:

· ASKON Genel Merkez binası yapılacak ve modern mimariyle donatılacak. Teknolojinin tüm imkânlarından faydalanılacak. Üyeler buraya geldiğinde ilham alacak ve işlerini daha da artıracak.

· ASKON olarak iş dünyasında yeni ufuklar açmak amacıyla uluslararası ölçekte bir etkinlik olan ASKON EXPO Fuarı’nı düzenleyeceğiz.

· Çalıştay ve Toplantılar daha sık yapılacak.

· Bölge ve Yurtdışı Temsilcilikleri artırıp ihracatı hacmimizi büyüteceğiz.

· Dijital ASKON "Teknoloji çağında ASKON'u dijitalle taşıyarak, geleceğin iş dünyasına uyum sağlayan, inovatif ve lider bir yapı inşa edeceğiz.”

· ASKON Üye İlişkileri Yönetimi, üyeler arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirerek, derneğin büyümesine katkı sağlamayı amaçlayan etkin bir yönetim sağlayacağız.

· Sektör Araştırmaları ve Raporlama, sektör trendlerini izleyip analiz ederek işletmelerin stratejik kararlar almasına rehberlik eden kapsamlı bilgi ve veri sağlama sürecidir.

· Teşvikler ve Proje Yönetimi.

· Sektör ve Komisyonlar, çeşitli endüstri alanlarında faaliyet gösteren üyelerimizin, sektörel gelişmeleri takip edip üyeler arası ticareti artıracağız.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)