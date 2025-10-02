SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ELEBAŞISI NETENYAHU DÜNYA İNSANLIĞINI TEHDİT ETTİ….

Kısa bir süre önce yaptığı açıklamada aynen şunları söylemişti “Hepinizin cep telefonu var, hepiniz ilaç kullanıyorsunuz, hepiniz çeri domates yiyorsunuz diyerek açıkça dünya insanlığına hepinizin yaşamı elimizde, istesek Hizbullah’a yaptığımız gibi cep telefonları ile dünyayı patlatırız, tohumunu üretip dünya’ ya sattığımız tarım ürünleri (Çeri Domates) ve üretimi bize ait olan ilaçlar ile hepinizi zaten yavaş yavaş öldürüyoruz istesek bu ölümleri hızlandırmak elimizde demiş oldu lisan-ı hal ile…

İstanbul Times Haber Merkezi - Ali Haydar Korkmaz

SİYONİSTLER 1948’DEN BU YANA ARTTIRAK ZULÜMLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR…

ilk olarak Arap komşu devlet başkanları ve yönetimlerini kukla hale getirip etkisizleştirdiler.

Mısır’ın başında halkın seçtiği Muhammed Mursi’ye darbe yapıp öldürdüler, yerine kendi kuklalıklarını kabul eden Abdulmüfettah el Sisi’yi getirdiler.

Ürdün’ü,Suudi Arabistan’ ı,ve diğer kukla Arap devletçiklerini kendilerine hizmet etmek için kuran İngiliz devleti ilk günden beri ‘İTRAİL’ terör devletine kol kanaat germeye devam ediyor.

Bu Siyonistlerle baş edebilmek için Selahaddin Eyyubi’nin düşünce tarzı ile organize olup insanlığın başına bela olmuş bir avuç siyonist’ i insanlığa zarar vermeyecek hale getirmek için yeni bir düşünce tarzı hemen geliştirilip hayat geçirilmesi lazım.

Aksi halde kendilerine dava açan ülke yöneticilerini kaldıkları otelin 22.katından ajanları vasıtası ile aşağı iterek ölüme sürüklemekten ve hiçbir ULUSLARARASI kurum kuruluş’ un kararından çekinmeyen bu suçlular topluluğunu GÜCÜN dışında hiçbir şeyin durduramayacağı artık gün gibi ortada iken hiç kimse bu katiller sürüsüne kanunlara uy diyerek bir sonuç alamaz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)