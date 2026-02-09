Aykut konuşmasında ,muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi, sahada karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sunulması ve muhtarlarımızın taleplerinin ilgili mercilere iletilmesi amacıyla siyasi parti il başkanlıklarına yönelik ziyaretlerimizi sürdürmekteyiz.

Bu ziyaretler kapsamında, muhtarlık müessesesinin yerel yönetimlerdeki rolünü daha etkin hâle getirmek adına hazırladığımız kapsamlı dosyaları il başkanlarına sunmakta ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaktayız.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Bu çerçevede, AK Parti İstanbul İl Başkanı Sayın Abdullah Özdemir’i makamında ziyaret ederek muhtarlık kurumunun mevcut durumu, karşılaştığı yapısal ve idari sorunlar ile çözüm önerilerimizi kendileriyle ayrıntılı şekilde paylaştık. Görüşmede, mahallelerimizin ihtiyaçları, muhtarlarımızın görev yetki alanlarının güçlendirilmesi ve vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunulabilmesi adına atılması gereken adımlar ele alındı.

TÜMFED Başkanı Selami Aykut Muhtarlık kurumu ile ilgili yaşanan sorun ve sıkıntılar ile ilgi Federasyon adına hazırlamış olduğu dosyayı takdim etti..

Ziyaretimiz sırasında Sayın İl Başkanı, geçmişte Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinde bulunması nedeniyle yerel yönetimler ve muhtarlık kurumu konusunda sahip olduğu tecrübe ve hassasiyeti bizlerle paylaşmış; muhtarların mahalle yönetimindeki kritik rolüne vurgu yaparak bu kuruma her zaman destek verdiklerini ifade etmiştir. Karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde geçen görüşmenin son derece verimli ve yapıcı olduğu değerlendirilmiştir.

Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Yönetim Kurulu olarak, Sayın Abdullah Özdemir’e nazik ev sahipliği, samimi yaklaşımı, muhtarlık kurumuna gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür eder; yerel yönetimler ile muhtarlık kurumunun daha güçlü bir yapıya kavuşması adına ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ederiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)