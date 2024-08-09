Esenler’in 15 Temmuz Mahallesi ve 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde faaliyette bulunan Esenler Belediyesi şirketi ESKON A.Ş. tarafından işletilen iki mini market, İsrail ürünlerini boykot etmek isteyenlerin gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarına destek oluyor. Esenlerliler, Esenler Belediyesi’nin 7 Ekim’den beri devam eden soykırım sürecinde bu iki noktada hayata geçirdiği, hiçbir boykot ürününün satışının yapılmadığı marketlerde kafa karışıklığı yaşamadan ve gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapıyor.

DÜNYA ÇAPINDA BOYKOT

İnsan hakları ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail’in Gazze'de yaptığı soykırımın durmasını isteyenler, terörist devletin katliamcı politikalarına destek veren ürünleri dünya çapında boykot etmeye başladı. On aydan beri İsrail’e yönelik etkin bir mücadele yöntemi olarak sürdürülen boykotun kesintiye uğramaması için İsrail siyonizmine kaynak aktaran firma, marka ve ürünlerin listeleri yapıldı.

Esenler Belediyesi tarafından açılan iki market ise raflarında hiçbir boykot ürününe yer vermeyerek haftanın altı günü 09.00-23.00 saatleri arasında mahalle sakinlerinin ve 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde vakit geçirmeye gelenlerin ihtiyaçlarını kolaylıkla gidermelerine imkân sağlıyor. Bulunduğu konum itibariyle de parka gelen ziyaretçilere büyük rahatlık sağlayan mini market, kaliteli ürünler sunmanın yanında siyonizme karşı bilinçli alışveriş yapmanın adresi oluyor. Bu iki mini markette boykot edilen ürünlerin dışında, ihtiyaç duyulan her türlü yiyecek, içecek, atıştırmalıklar benzer mağazalara göre daha uygun fiyatlarla yer alıyor.

Diğer yandan 15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeki mini markette, 65 yaş üstünde olanlar ile 15 Temmuz Millet Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilere ücretsiz çay ikramı yapılıyor.

KAYNAK .İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)