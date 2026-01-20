Esenler Belediyesi, bu yıl da yılın en iyi radyo programcıları, spikerleri, sanatçıları ve radyo frekanslarının belirleneceği Radyonun Yıldızları Halk Oylaması’nı gerçekleştiriyor. 1 ay sürecek halk oylaması boyunca 24 farklı kategoride dinleyiciler en iyiler için oy kullanacak.

Oylamalar, radyonunyildizlari.net adresinden yapılabilecek. Oylama sürecinin ardından kazanan isimler, 15 Şubat’ta düzenlenecek Radyonun Yıldızları Ödül Gecesinde açıklanacak.

YURT DIŞINDAN DA OY KULLANILABİLECEK

Geçtiğimiz yıl 35 bin oyun kullanıldığı organizasyonun, bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Radyo dünyasının sevilen ve tanınmış isimleri, bu yıl da Radyonun Yıldızları sahnesinde yer almaya devam edecek.

Oylamaya katılmak isteyen vatandaşlar, Radyonun Yıldızları resmi internet sitesi üzerinden oylarını kullanabiliyor. Oylama yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayıp yurt dışında yaşayan vatandaşları da kapsıyor. Yurt dışındaki dinleyiciler de favori sanatçıları, radyocuları, radyo haber spikerlerini ve sevdikleri frekansları destekleyebiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)