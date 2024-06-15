Ey Sevgili okurum ne desem ne yazsam bilemedim.Çünkü 7 Ekim 2023’den bu yana tam 8 aydır Küçük şeytan İsrail Büyük şeytan ABD’den hem para hem öldürücü bomba,silah,uçak, vs.vs alarak hiçbir ayrım gözetmeden Filistin topraklarında önüne çıka her canlıyı zevkle katlediyor.

‘İTRAİL’in tek düşüncesi nasıl tek atış ile daha çok kişiyi KALEDEBİLİRİM üzerine kurlu olduğu ha bire öldürüyor.

Bu şeytani terör devleti nerede toplu bir kalabalık görse burada bir anda çok kişiyi katletmeye odaklandığı için,buraya bir bomba atsam aynı anda ne kadar kişiyi öldürmenin hesabını yapıyor.

Terör devleti,yangın çıkartan yasaklı bir çok bombayı’da FÜTURSUZCA kullanarak tespit edildiği kadar 40 binden fazla çocuk,kadın ve yaşlı insanı katleden bu zalim katil sürüsü ‘İTRAİL’ TERÖR DEVLETİ Hiçbir yargı ve hukuki kural ve kaideyi dinlemiyor.

‘İTRAİL” BAŞTA MÜSLÜMANLAR OLMAK ÜZERE AKABİNDE DÜNYA İNSANLARININ VURDUM DUYMAZLIKLARINDAN DOLAYI HER TÜRLÜ REZİLLİĞİ YAPIYOR…

Hani bir türküde diyor ya “Han evim harap olmuş yine gönlüm hoş değil” Bu adi İsrail hastaneleri, Camileri,okulları,kampları,çadırları,konvoyları özetle dilediği zaman dilediği yerde dilediği hedefi bombalıyor.

Hani 150’ye yakın ülke FİLİSTİN’i tanıyordu… MADEM ki İTRAİL hiçbir mahkeme kararına uymuyor.

O halde Filistin’i tanıyan ülkeler Filistin’e silah ve uçak versinler.İddia ediyorum Filistin’e İTRAiL’İn elinde olan silah ve uçakların % 20 ‘si kadar Filistin’in elinde olsun bakalım KORKAK İTRAİL aynı şekilde çoluk çocuk öldürebilecek mi ?

Kendi adıma bizler kur’an’ın ruhundan uzaklaştığımız için CİHADIN ne olduğunu bilmediğimiz için İTRAİL bu durumumuzu yakından bildiği için saman alevi gibi parlıyoruz ama hiçbir özgün ağırlığımızın olmadığı bilen terör devleti bizim saman alevi gibi anlık parladığımızı bildiği için her türlü zulmü yapıyor.

Sözün özü bu Siyonistler sadece YUMRUKTAN Anlıyor.Onlar Hak ,hukuk,yasa kanun takmazlar.

Dünya onları durdurmak istiyorsa yumruğu masaya vurmalı .En azında gizli ve aşikar bir şekilde Filistinlilere para,silah uçak vermelidir. Birleşmiş Milletler,NATO başta olmak üzere isminde ne kadar caf caflı örgüt kurum ve kuruluş varsa bilin ki onların tamamı ‘İTRAİL’in selameti için kurulmuştur. YIKILASIN ‘İTRAİL’

MÜSLÜMANLAR OLARAK BAYRAM KUTLAMAYI HAK ETMİYORUZ

Gazze’de ve Filistin’in değişik yerlerinde bebekler,çocuklar,kadınlar, piri faniler,henüz anne karnından dünyaya merhaba diyemeyen bebeler canlı yayında katledilirken biz hangi yüz ve vicdan ile bayramı kutlayacağız.

Eğer Müslümanlar gerçekten Ramazan ve Kurban bayramının ruhuna uygun bir şekilde bir yaşam sürselerdi 25 den fazla İslam devleti içinde yer alan 8 milyonluk YAHUDİLER bu kadar kokusuzca Filistin’lileri katledebilirlermiydi ?

EMİN olun hiçbir şey yazmak bile içimden gelmiyor. Çünkü bu zalimler yazmaktan, kınamaktan ,protesto etmekten eleştirilmekten anlamıyorlar…

Bunlara acilen bir SELAHHDİN Lazım aksi halde arz-ı mevud’a ulaşmak için hepimizi öldürmekten bir lahza bile imtina etmezler. Bayramı da kutlamaya gerek yok…

Bence bayramı ÖLDÜRÜLEN Bebekler ve insanlar için matem ilan edelim.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner -11 Haziran 2024