31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, 18 yıldır aynı sitede yaşadığı komşularıyla buluştu. Tüm site sakinleri tarafından sevinçle karşılanan Aksu, Arıköy Sitesi Sosyal Tesisinde düzenlenen toplantıda komşularının görüş ve önerilerini dinledi, komşuları da Aksu’yu anlattı. Toplantı öncesinde site içindeki esnaf komşularını ziyaret eden CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu’ya ilgi yoğun oldu.

‘Aksu’ya çıktığı yolda başarılar diliyoruz’

Arıköy Sitesi komşularıyla karşılıklı sohbet şeklinde geçen toplantıya Arıköy Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Dilvin Çınar, yönetim kurulu üyeleri, Aksu’nun eşi Yüksek Mimar Demet Aksu, CHP Sarıyer Meclis Üyesi Adayı Meltem Yücel Pir ile çok sayıda site sakini katıldı. Ulaşım ve parklanma ile ilgili sorunların konuşulduğu toplantıda Arıköy Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Dilvin Çınar, ‘Komşumuz Mustafa Oktay Aksu’ya belediye başkanlığı için çıktığı yolda başarılar diliyor ve kendisini destekliyoruz’ dedi.

‘Komşumuza kefiliz, kendisini destekliyoruz’

Daha sonra toplantıda söz alan CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu ile Demet Aksu çiftinin kapı komşusu Arıköy Sitesi sakinlerinden Ayla Şenel ise söz alarak, ‘Aksu ailesiyle yıllardan beri kapı komşuluğu yapıyorum. Veteriner Hekim Mustafa Oktay Aksu Bey ile birlikte sitemize çok önemli şeyler kazandırdık. Özellikle can dostlarımıza yönelik otomatik mama kapları ile otomatik suluklar ve beslenme noktalarını birlikte projelendirip hayata geçirdik. Doğaya, can dostlarımıza duyarlılığıyla tanıdığım ve takdir ettiğim komşum ile ilgili sosyal medyada yapılan karalama kampanyasını şiddetle kınıyorum. Komşumuza kefiliz ve kendisini destekliyoruz. Siyasetin daha ahlaklı yapılması gerektiğini düşünüyorum. İçimizden biri olan komşum Mustafa Oktay Aksu beye çıktığı yolda başarılar diliyorum’ dedi.

‘Komşularımızın desteği önemli, teşekkür ediyorum’

Toplantıda söz alan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu ise şunları söyledi; 20 seneye yakın bir süredir aynı havayı soluduğum, yakın komşuluk ilişkileri içerisinde ömürlük dostluklar kazandığım Arıköy’deyim, evindeyim 1 Nisan’dan itibaren Arıköy’deki dayanışmamızı kat kat artırarak sürdüreceğimiz bir döneme hazırlanıyoruz. Komşularımın desteği çok önemli. Bu desteği hissediyor, hepinize teşekkür ediyorum.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)