19 MAYIS’IN 106’NCI YILINDA TAKSİM’DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ, TAKSİM CUMHURİYET ANITI’NDAN ‘İMAMOĞLU’ MESAJLARI

Atatürk’ün, Samsun’da ilk adımı atılan ve tüm ülkeye yayılan Milli Mücadele sonunda kurulan Cumhuriyeti gençlere emanet ettiğini hatırlatan Çelik, “Bugün ikinci yüzyılında, ülkenin içinde bulunduğu durumda mücadelede yine gençler en öndeler. Gençler, inançlı ve kararlı bir biçimde Türkiye'de demokrasinin mücadelesini veriyorlar. Tam bağımsız bir Türkiye'nin mücadelesini veriyorlar.

BU ÜLKEDE İSTEDİĞİMİZ TEK ŞEY, HUKUK VE ADALET

Bu mücadeleyi gençlerimizle birlikte vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı Silivri zindanından alacağız. Bütün siyasi tutsakları Silivri zindanından alacağız. Erken seçim sandığını milletin önüne getireceğiz. Ve Türkiye'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetin kurumlarını yeniden inşa edeceğiz. Bu toprakları demokrasiyle yeniden buluşturacağız” dedi.

ASLAN: İMAMOĞLU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İKİNCİ YÜZYILINI İNŞA ETMEK İÇİN SİLİVRİ’DEN YOLA ÇIKTI

15,5 milyon vatandaşın oyuyla cumhurbaşkanı adayı olan İBB Başkanı İmamoğlu’nun, tutsak edildiği Silivri’den, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için yola çıktığını belirten Aslan da “Bilmemiz gereken şey şu: Biz, Cumhuriyeti kuran partinin çocuklarıyız. Bizim istediğimiz bu ülkede tek şey, hukuk ve adalet. Bize uygulanan adalet başkasına, başkasına uygulanan adaletin de bize uygulanmasını istiyoruz biz” ifadelerini kullandı.

BU MÜCADELEYİ GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106’ncı yıl kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda resmi tören düzenlendi. Törene, 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu temsilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney katıldı.

ÇELİK: GENÇLER, TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNİ VERİYORLAR

Resmi tören; Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Tören, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay’ın anıta çelenk koymasıyla sona erdi. Resmi törenin bitiminin ardından, İBB’nin organize ettiği etkinliğe geçildi. Aslan, İBB çelengini, dakikalarca süren alkışlar altında Atatürk anıtına bıraktı. Üzerinde “Millet büyüktür” ibaresinin yer aldığı CHP çelengi de CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara tarafından anıta konuldu.

ASLAN: “BAŞKASINA UYGULANAN ADALET BİZE DE UYGULANSIN”

Çelenk töreninin ardından Çelik ve Aslan, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İlk sözü alan Aslan, 15,5 milyon vatandaşın oyuyla cumhurbaşkanı adayı olan İBB Başkanı İmamoğlu’nun, tutsak edildiği Silivri’den, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını inşa etmek için yola çıktığını vurguladı. Atatürk'ün, “Tersanelerine girilmiş olabilir, orduları dağıtılmış olabilir, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur” sözlerini hatırlatan Aslan, “Genel Başkanımızla, İstanbul İl Başkanımızla, Gençlik Kolları Başkanımızla, tüm gücümüzle, vücudumuzla, kanımızla, canımızla Türkiye Cumhuriyeti bayrağının dalgalanması için, milletin zaferi için, halkın iktidarı için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Maalesef, İstanbul halkının üç kez üst üste oylarıyla seçilmiş, demokrasiden, hukuktan bahsedilen bir ülkede, halkın oyuyla seçilmiş bir kişi, Sayın Ekrem İmamoğlu, şu an tutuklu. Esir edilmiş durumda Silivri zindanlarında. Bilmemiz gereken şey şu: Biz, Cumhuriyeti kuran partinin çocuklarıyız. Bizim istediğimiz bu ülkede tek şey, hukuk ve adalet. Bize uygulanan adalet başkasına, başkasına uygulanan adaletin de bize uygulanmasını istiyoruz biz” dedi.

ÇELİK: “GENÇLER, İNANÇLI VE KARARLI BİR BİÇİMDE TÜRKİYE'DE DEMOKRASİNİN MÜCADELESİNİ VERİYORLAR”

Aslan’ın ardından konuşan Çelik de gazetecilerin, “Gençlik çok zor dönemlerden geçiyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“19 Mayıs 1919’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a çıktı. Atatürk, İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktığında, bir ülke uçurumun kıyısına sürüklenmişti. Bir halk, yoksulluk ve sefalet içerisindeydi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'dan ilk adımı atarak, önce milli mücadeleyi başlattı, sonra Cumhuriyeti ilan etti ve bizlere bu güzel Cumhuriyeti armağan etti. Şimdi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, yine fakr ü zaruret içerisinde, yine bugün Cumhuriyet'in kurumları aşındırılıyor ve Cumhuriyetin demokrasisi zedeleniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti ilan ettikten sonra, Cumhuriyeti gençlere armağan etmişti.

Bugün ikinci yüzyılında, ülkenin içinde bulunduğu durumda, mücadelede yine gençler en öndeler. Gençler, inançlı ve kararlı bir biçimde Türkiye'de demokrasinin mücadelesini veriyorlar. Tam bağımsız bir Türkiye'nin mücadelesini veriyorlar. Bu mücadeleyi gençlerimizle birlikte vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımızı Silivri zindanından alacağız. Bütün siyasi tutsakları Silivri zindanından alacağız.

Erken seçim sandığını milletin önüne getireceğiz. Ve Türkiye'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetin kurumlarını yeniden inşa edeceğiz. Bu toprakları demokrasiyle yeniden buluşturacağız. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)