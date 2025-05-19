MUSTAFA KEMAL VE HEYETİ İNGİLİZLERİN BİLDİĞİ ROTAYI KULLANMADIKLARI İÇİN SAĞ SALİM SAMSUN İLK ADIM İLÇESİNE AYAK BASTILAR…

Bundan tam 106 sene önce işgal altında olan bir ülkeyi kurtarmak için çareler arayan Mustafa Kemal Atatürk ve kurmay heyeti 7 düvele karşı ya istiklal ya ölüm diyerek Samsun’a ayak bastı. Ülkenin kurtuluşu için canlarını ortaya koyan ülkemizin kurucusu Atatürk’e ve silah arkadaşlarına bir daha rahmetler dileriz.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Taksim - İstanbul

FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU,NAMI DİĞER KUVVACI FATMA NENE: ATTÜRK’ÜN VASİYETİ GENÇLİĞE HİTABEDİR….

Gazetemizin muhabirleri ile beraber İstanbul – Fındıkzade ‘de ki evinden Taksim’de bulunan Atatürk anıtına beraber gittik.

19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik Ve Spor bayramı olması nedeni ile törenin ev sahipliğini Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul il Müdürlüğü yaptı.

Fatma Ragibe Kanıkıru Loğoğlu namı diğer Kuvvacı Fatma Nene ben bayraktarım resmi tören sırasında Atatürk Anıtının sağında elimde Atatürk’ün fotoğrafı, İstiklal Marşı ve gençliğe hitabe tablosunun olduğu halde yüzüm protokole dönük olarak saygı içinde vazifemi yapıyorum dedi.

Kuvvacı Fatma Nene 19 Mayıs haberimiz için şunları söyledi ”Bugün 19 Mayıs 2025 Pazartesi. Gâzi Mustafa Kemal Atatürk‘ün Türk Gençliğine hitabesi Atatürk’ü Vasiyetidir. Vasiyetnamesi’dir, vekaletnamesi’dir, eminamesi’dir. Ölümünden sonra da vekaletnamesidir. Ölümünden sonra da geçerli emirnamesi’ dir.

Atatürk’ün Türk Gençliği’ne htabesi’ni çerçeveye koyup duvara asmak yeterli değildir. Atatürk’ün Türk Gençliği’ne hitabesi’ni yaşamak lâzım ve de yaşatmak lazımdır. (Lüzumludur) 80 Yaşındaki Kuvva’yı Milliyeci Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu olarak bunları söyler ve bunları bilirim” şeklinde konuştu.

Bu seneki Atatürk anıtına çelenk sunma 19 Mayıs 2025 Saat 9.30’da ilke ve tek resmi çelenk Gençlik Spor Bakanlığı İstanbul İl müdürü Muhittin Özbay tarafından sunuldu.

Akabinde saygı duruşu ve istiklal Marşı‘nın okunması ile resmi devlet töreni sona erdi.

Daha sonra ise siyasi partiler, vakıflar ve dernekler çelenklerini anıta sundu. CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik İBB Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu.

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Namı Diğer Kuvvacı Fatma Nene bu seferde 19 Mayıs törenlerinin kapalı salon bölümü için Harbiye’de bulunan Cemal Reşit Rey (CRR)’de ki salon törenlerine de katıldı.

Gençlerin okuduğu şiir Marş ve oyunları keyif ile izleyen Kuvvacı Fatma Nene gönlünce bir gün yaşayarak 45.yılındada törenlere katılmış olmanın mutluluğunu yaşamış oldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)