MEKANIN CENNET OLSUN SIRRI SÜREYYA ÖNDER

Küçük yaşında babası vefat eden Sırrı Sürreya Önder’in hayatı küçük yaşından beri hep mücadele ile geçen bir yaşam sürdü…

Siyasi mücadelesinde ağır bedeller ödedi. Bir çok kereler hapse çarptırıldı ömrünün 7 yılı hapislerde geçti. Bu ülkeye barış ve kardeşliğin gelmesi için sağlığını ihmal etme pahasına ciddi bedeller ödedi…

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

O DA HADDİNİ AŞMADI

Eskiden Hz. Muhammed’in 63 yaşında rahmeti rahmana kavuşmasında dolayı bu yaşı aşmadan rahmetli olanların yakınları haddi aşmadı derlerdi. Sırrı Sürreya Önder’de 63 yaşında rahmeti rahmana kavuştuğu için o da haddi aşmayanların kervanına katılarak bu geçici dünya’dan ebedi yurduna göçtü….

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNDE (AKM) GÖZYAŞLARI SEL OLDU….

3 Mayıs 2025 Tarihinde Şişli’de 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede saat 16.10’da dünya’ya gözlerini yuman çok yönlü olan Sırrı Süreyya Önder için 4 Mayıs 2025 günü Taksim Atatürk Kültür Merkezinde bir veda töreni yapılırken kızı Ceren Önder Kandemir, DEM Milletvekili Pervin Buldan, Dem Eş başkanı Tuncer Bakırhan ve diğer konuşmacılar duygu dolu anların yaşanmasına neden olan konuşmalar yaptılar.

LEVENT BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİSİ HINCA HINÇ DOLDU…

AKM’den sonra merhum Sırrı Süreyya Önder’in naaşı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisinde çok kalabalık bir katılım ile ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu mezarlığında ebedi yurduna defnedildi…

Bizde İstanbul Times Medya Grubu olarak kendisini çevreye barış’ a adayan “Adıyamanlı Baboş” Sırrı Sürreyya Önder’i rahmet ve minnetle anıyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)