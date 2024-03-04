YÜZLERCE STK YÖNETCİSİ,AZASI,MAHALLE KANAAT ÖNDERİ VE BASIN MENSUBU ,İLE YEMEKLİ İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ…

Zeytinburnu Belediyesi Belgratkapı Tesislerinde yapılan akşam yemeği eşliğinde ki toplantıya Zeytinburnu Dernekler Federasyonu ve İstanbul Mardinliler Dernek Başkanı Dilman Kaya, Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya ve eşi, Trabzon Dernek başkanı Metin Hayırlıoğu,Ordulular Dernek başkanı Recai Memiş, Şanılufalılar Dernek başkanı Murat Tufan,Elazığ dernek başkan vekili Ergin Aksan başta olmak üzere çok sayıda aza mahalle kanaat önderi yemekli istişare toplantısına katıldı.

TELSİZ MAHALLE MUHTARI EDANUR MENTEŞ ARIKBUĞA’YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Açılış konuşması yapan genç muhtar adayı şunları söyledi ”31 Mart 2019’da yapılan yerel yönetim seçimlerinde muhtar seçilerek 5 yıl boyunda halkın içinde hizmet etmeye çalıştım.

Sünnet şölenlerimiz ile yüzlerce evladımızı sünnet ettirdik,Depremde yardım çalışmalarına öncülük ettik.

Mahallemize bilgi evi,aile sağlık merkezi ve muhtarlık binası kazandırmak için belediye başkanımdan her yerde semt konağı için istekte bulundum bu isteğimizi yerine getiren belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy bir daha teşekkür ederim dedi.

Muhtarın eşi Aykut Arıkbuğa,annesi Türkan ,babası Mehmet Menteş başta olmak üzere kardeşleri ve ailenin diğer bireyleri toplantı bitiminde doğum günü sürprizi yaparak pasta kestiler.

Bu İnce jest için ailesine ve duruma şahitlik eden herekse teşekkür ederim Edanur Menteş Arıkbuğa her kesten seçimde destek isteyerek yardım istedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)