ZEYTİNBURNU’NA BİR KALICI ESER DAHA

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya katıldı. Törende konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Başarılı, iyi işler yapan Belediye Başkanı görmek beni mutlu ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Çünkü benim üzerimdeki sorumluluğun bir kısmının birileri tarafından alınıyor olması bizim açımızdan önemli. Çocuklarımızın akademik başarısı üzerinde okulların, öğretmenlerin katkısı tahmin ettiğiniz kadar çok değil. Çocuklarımızın yüzde yüz başarılı olması için nereden destek alması lazım? İşte adres buralar. Sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin bu sürece mutlaka bir katkısı olması gerekiyor. O yüzden böyle bir etkinliği bizlerle paylaştığı için bir kez daha Ömer Başkan’a teşekkür ediyorum. Bu bile doğru işlerin belediyesi olduğunu gösteriyor. Allah razı olsun” dedi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Telsiz Semt Konağı, Bilgi Evi, Aile Sağlığı Merkezi ve Muhtarlık Zeytinburnu’muza hayırlı uğurlu olsun. Bilgi Evleri’mizin Zeytinburnu’ndaki yolculuğu 2005 yılında başladı. Bu dönem mevcut 7 Bilgi Evi’ne ilave olarak Maltepe Bilgi Evi’ni hizmete açtık. Biraz sonra hizmete alacağımız Telsiz Bilgi Evi ile beraber 9’uncu Bilgi Evi’ni hizmete açmış oluyoruz.

Bilgi Evlerimiz ilkokul ve ortaokul 7 ile14 yaş arasındaki çocuklarımızın ev ve okul dışındaki üçüncü mekân ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı. Çocuklarımızın kitap ihtiyacını gidermek, ödevlerini yapabilecekleri, kulüp faaliyetlerine katılabilecekleri, yetenek ve ilgilerine göre sanat yeteneği kazanabilecekleri bir mekân. Kaymakamlık ve Milli Eğitim ile yaptığımız işbirliğiyle açıldığı günden bu yana ilk ve ortaokul okuyup Bilgi Evi’nden geçmeyen bir öğrenci neredeyse yoktur.

Bundan büyük bir gurur duyuyorum. Belediye Başkan Yardımcısı olarak hizmet ederken bizi heyecanlandıran çok kıymetli bir işti” şeklinde konuştu.

ARISOY, “VERDİĞİMİZ SÖZLERİN TAMAMINI YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Hizmete açılan Telsiz Mahallesi Semt Konağı’nın 2019 yılında verilen seçim sözleri arasında yer almadığına değinen Ömer Arısoy, “Böyle bir ihtiyaç vardı ancak bölgede arsa bulmak büyük bir mesele olduğu için bunu yazmamıştık. Seçildiğimiz günden bu tarafa Telsiz Mahallesi’ne ne zaman gelsek Telsiz Semt Konağı talep olarak önümüze geldi. Telsiz Muhtarı Edanur Menteş’de her toplantımızda Bilgi Evi talebini dile getirdi. Allaha sonsuz şükürler olsun” ifadelerini kullandı.

ÖMER ARISOY 10’UNCU BİLGİ EVİ’NİN MÜJDESİNİ VERDİ

İlçedeki diğer semt konaklarında olduğu gibi Telsiz Mahallesi’nde de 10 doktorluk aile sağlığı merkezinin hizmet vereceğinin altını çizen Arısoy, “3. Aile Sağlığı Merkezimizi ise inşallah yeni inşa ettiğimiz spor salonumuzun zemin katında hizmete alacağız. Telsiz Mahallesi’ndeki yavrularımızın kaynaşma, sosyal yaşam merkezi haline gelecek. Dokunabildiğimiz her çocuk bizim için büyük bir umut demek. 2019 yılında Zeytinburnu hizmetkârlığına çıktığımızda verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha Zeytinburnu’nda yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki dönem bir Bilgi Evi için daha çalışıyoruz. Zamanı gelince onu da açıklayacağız” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)