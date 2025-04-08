FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU NAMI DİĞER KUVVACI FATMA NENE ERDOĞAN BOŞATI’YI SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI….

80 yaşında olmasına rağmen soğuk ve yağmurlu bir İstanbul gününde ilk olarak Bakırköy-Ataköy 5. Kısımda bulunan Ömer Doruk camisine gelerek Dünya Ahiret kardeşim dediği Erdoğan Boşatı’nın tabutu önünde dua ederek merhumun ruhuna hediye etti. Akabinde ise kızları Nil ve Nesrin’e başsağlığı diledi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Ataköy Ve Zeytinburnu

KUVVACI FATMA NENE YAĞMURLU VE SOĞUK HAVAYA RAĞMEN MEZARLIĞA GELDİ….

Gazetemize kısa bir konuşma yapan Fatma Rahibe Kanıkuru Loğoğlu Namı Diğer Kuvvacı Fatma Nene şunları söyledi ; ”Erdoğan Boşatı ile dünya ahiret kardeşi olmuştuk. Kendisi cömert ve Mert bir insandı. Benim bütün zalimlerin yaptığı haksızlıkları ve zalimlikleri protesto ettiğim pankart ve afişlerimin hepsinin grafik tasarımını Ve dijital baskısını merhum Erdoğan Boşatı yaptı.

Ben kendisinden çok razıydım. Rabbim menzilini mübarek, hesabını kolay eylesin”

Bugün 6 Nisan 2025 hava birden soğudu ve yağmurlu bir hava altında defin işlemini merhum babası ve annesinin mezarının bulunduğu Silivrikapı mezarlığında bulunan kabri üzerine yapılması çok güzel oldu….

Merhum Erdoğan Boşatı hem merhum babası ve merhume annesi ile aynı mezarlıkta bir arada olmaları çok anlamlı ve güzeldi.

Merhum ‘un naaşı dinimiz ve örfümüz gereği direkt olarak toprak ile temas etmesi de herkese nasip olacak bir şey değildi.

Son olarak Merhuma bir kez daha Allah’tan rahmet kızları Nil ve Nesrin başta olmak üzere yakınlarına başsağlığı dilerim şeklinde konuştu.”

MERHUM’UN KIZI NİL BOŞATI ŞUNLARI SÖYLEDİ…

Babamızın vefatı nedeni ile Ataköy 5. Kısım’da bulunan Ömer Doruk

Camisinde 6 Nisan 2025’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına ve Silivrikapı Mezarlığındaki defin işlemine katılıp acılı günümüzde bizi yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza ailemiz adına teşekkür ederim dedi.

İstanbul Times Medya Grubu olarak Merhum Erdoğan Boşatı’ya Allah’tan rahmet geride kalan yakınlarına sabırlar ve başsağlığı dileriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)