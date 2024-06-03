İŞTE HİÇ YORUM KATMADAN MECLİS ÜYESİ İNŞAAT MÜHENDİSİ ADEM ULOCAK’IN MECLİSTE YAPTIĞI KONUŞMAYI AYNEN YAYINLIYORUZ …

Ünlü Rus yazar Dostoyevski Suç ve Ceza romanında Raskolnikov'un uykularını kaçıran en büyük kabusu olarak bir çocuğun çaresizliğini anlatır.

Kitap’ta bir arabacı yorgun yürüyemeyecek halde ki atını; hiç acımadan, çekemeyeceği kadar insanla dolu arabayı çekmesi için kırbaçlar ve yanındakiler de onunla birlikte ellerine geçen her şeyle ata vururlar..Yaptığından kendisi ve onunla birlikte olanlar büyük keyif alırlar.

Meşhur Alman yazar ve düşünür Goethe bu çaresizliği şöyle tanımlar: Dünya Hassas Kalpler İçin Bir Cehennemdir..

Evet… Dünya Hassas Kalpler İçin Bir Cehennemdir

Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabitidir.

Pi(π) sayısı dünyadaki her çevre için aynıdır yani bu sayı her zaman 3.14'e eşittir.

Aşık veysel karısına yazdığı bir mektupta güzelliğin beş para etmez bu bendeki aşk olmasa diye tanımlarken gözleri görürken onu görmüş yani onun gözüyle görmek gerekiyor biraz da

Bunları niye anlattım niye söyledim aslında bu bir benzetme

malum hepimiz Zeytinburnunda yaşıyoruz yaşamaya devam edeceğiz çoluk çocuğumuz için burada gelecek planlıyoruz bu meclis üyelerinin burada bulunmaları da tam bu yüzden

Zeytinburnu’na bir farklı gözle bakmak gözlemlemek lazımdır sizlere aktarmak istiyorum

Tüm meclisinde buna hassas davranmasını bekliyor ve aksiyon almamız gerektiğine inanıyorum

Bu konuşmayı çok daha değişik şekilde de yapabilirim ama bu kimseye bir şey sağlamayacak herkesin buna katılımını sağlamamız lazım

1999 Marmara depreminden sonra Zeytinburnu‘nda yapılan çalışmaların neticesinde üniversite hocalarının belediye yönetimine tavsiyesi katı artırın insanlar binalarını yenilesinler demişlerdi fakat 20 yıl katı artırmadık o şekilde devam ettik ama buna rağmen mevcut yapı stoğunun dörtte birini 16.000 yapının 4000’ini yeniledik katı artırmadan yeniledik bugÜn dönüşümün önündeki en büyük engel halkın alım gücünün düşmesidir yani ekonomidir..

Bir sokakta üç değişik imar durumunun olması bir binanın zemin artı 3 kat hemen yanındakinin zemin artı 5 kat hemen yanındakinin zemin artı 4 kat gözükmesi önemli bir durum ama artık çok çok da önemli değil bir bina daha nasıl kurtarırızın sonucudur bu.. yukarıya baktığımızda belki şehrin çirkinliği açısından farklı gözler görebilir onu bu binaların yenilenmesi açısından parsel birleşmeleri kat artışına gidilmesinin fayda sağladığını görüyoruz ama velakin plan notlarında plan tadilatı yapılmaksızın cümlesiyle geçen maddeden esinlenerek hat kitlelerinin blok imarlarının değiştirilmesi değişik sonuçlar çıkarmaktadır tretuar kalmamış sonuçlar görüyoruz..

Hani dersiniz ki ya öncesinde vardı da şimdi mi kalmadı evet aynen öyle öncesinde vardı şimdi kalmıyor.. tekrar ediyorum söylüyorum bugÜn dönüşümün önündeki en büyük engel halkın alım gücünün düşmesidir yani ekonomidir.. imar değil….

Size birkaç canlı örnek vereyim.. planlara baktığımızda ne bir kademe durumu var ileri geri çıkma durumu var düm düz çizgi

Seyitnizam caddesi ile G/11 sokak köşe başı eski ve yeni halini görün

Veliefendi 75/7 sokak eski ve yeni halini

Yenidoğan camiinin yanına eski fırının yerine yapılan binayı görün

Gazipaşa ilkokulu karşısında bulunan otel binasının okul girişinin olduğu sokakdaki halini bir görün isterim.. otelin üstünde adamlar terasları kapatmışlar ama bunu söylemiyorum ya sokağa bakalım diyorum.. bunlar maalesef çoğalıyor…

Şimdi arkadaşlar bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz Zeytinburnu’nda trafiğe kayıtlı araç sayısı Zeytinburnu’nun tüm sokaklarını uzunluğunu arabaları arka arkaya koyduğumuzda sığmıyor hele bazı sokaklarımız var ki karşılıklı parklanma sonucunda çöp arabasının dahi geçemediği sokaklar oluşuyor evet biliyoruz ki ilçe böyle planlanmış bu yollar dar ve düzensiz öyle yada böyle günümüze kadar geldi.. bu planlara dokunurken canlı olarak hali hazır yapıların ne olacağını görmeliyiz.. otopark yapamıyoruz...

Evet müteahhitler için bugün yapı yapmak çok maliyetli bir iştir..Para binadan daha değerlidir ama hep böyle gitmez ki biz bunu geriye dönük hep yaşadık..

Halkın beklentilerine çözüm bulmak gerekir ama bu hemen aklımıza pi sayısı gelmesin.. bu yapılar çoğalacaktır..

artık insanlarda beklenti şudur ekrandaki imar durumunun önemi yok bir şekilde yönetimi zorlarsak oluyor diye düşünmeye başlarlarsa çıkamayız bu işlerden..

he bu arada burada pi sayısı imarı artırmak oluyor….... bunun anlaşıldığını umuyorum…………

başka bir konuya daha değineceğim ve bitiriyorum…

Hiçbir tasarımcı uçak gövdesini dikdörtgen prizma şeklinde yapmaz uçakların kendine göre farklı tasarımları vardır ayrodinamik ön planda olmalıdır binalar içinde özellikle deprem bölgelerinde yapılan binalarda depreme dayanıklılık yapı ilkelerinin en başta gelen en önemli durumu geometrisi düzgün yapılar oluşturmaktır bizim parsellerimiz bu söylediklerime zaten uymamaktadır fakat son yıllarda o kadar çok köşe parsellerde kırıklar oluşturulmaya başlanmıştır ki Tasarımsal olarak zaten zorlanılan parseller bu kırıklarla insanların yaşam alanlarını öldürmektedir itfaiye aracı çöp kamyonu geçemiyor düşüncesiyle kırılan köşe parsellere baktığımızda çıkmaları var çıkma yapmamasına izin veriliyor…

Çıkmasını zaten kırılmış çıkması kırıldıktan sonra binanın kolonunu da kırmaya gerek yok yani söyleyeceğim şu bir uygulama imar planımız yok arkadaşlar bizim yani ekrana baktığımızda bir plan görmüyoruz biz o plana baktığımız zaman diyorduk ki Vatandaşa bu değişmez kardeşim bu diyorduk ama artık öyle diyemiyoruz değişiyor her şey…

Plan notlarındaki bu sakatlığın düzenlenmesi gerekmektedir.. bunu gözden geçirmeliyiz… buradan şu anlaşılmasın bürokrat arkadaşlar bu işi bilmiyor yanlış yapıyorlar demiyorum bu bir yönetim tarzıdır tarzınızı gözden geçirmeniz lazım onu diyorum….

Baştan söyleyeyim konuşur burada kalır.. kaç kişi duyacak … konuşanında günü gelir gider… söyledikleri de unutulur diye düşünüyorsanız Zeytinburnu 5 den büyüktür.. şimdiden söyleyeyim … hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim.

Kaymak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)